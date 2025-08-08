Quién es Miriam González Durántez, la mujer que la prensa británica ya sitúa al frente de un nuevo partido de centro en España

Renew, el grupo político del Parlamento Europeo en el que se encuadraba Ciudadanos y en el que se reúnen los liberales de centro de toda la Unión Europea, ha mantenido conversaciones con Miriam González Durántez, para encabezar un nuevo partido de centro en España.

La noticia ha llegado hasta la prensa británica. Es el diario The Guardian el que asegura que los planes de Renew pasan por impulsar una formación política que ocupe el espacio político que dejó huérfano Ciudadanos.

Pero, ¿quién es Miriam González Durántez?

Una gira por toda España

Miriam González Durántez es una abogada española, ahora residente en EE UU, que se está dando a conocer en estos momentos en su país. Su extenso currículum está marcado por sus ocho años y medio trabajando en la Comisión Europea, donde fue parte de los gabinetes de comisarios como Chris Patten o Benita Ferrero-Waldner, del PP europeo. También ha trabajado en el Ministerio de Exteriores británico, y se ha sentado en el consejo de administración de un sinfín de grandes empresas, como Acciona, la juguetera Mattel o Altrys.

También es emprendedora. Fundó la campaña Inspiring Girls, un proyecto internacional en el que quiere conectar a niñas de todo el planeta con mujeres destacadas para que las inspire, y que es la continuación de un proyecto que se quedó en Reino Unido, Inspiring Women.

Ahora está dando una gira por toda España dando mítines como impulsora de la plataforma España Mejor, un proyecto que montó en 2023 y que aspira a "dinamizar la sociedad civil". Es precisamente esta la pista que persigue el medio británico The Guardian, que intuye los objetivos de esta plataforma como todo un manifiesto político. En cualquier caso, Miriam González estuvo esta semana en Cádiz dando una conferencia y quizá ella, más que nadie, se mostró clara y contundente:

"Si no consigo con la sociedad civil el objetivo de la limpieza en la política me plantearía hacer un partido político", dijo ante el auditorio, según recoge el medio local La Voz de Cádiz.

España Mejor, ¿un nuevo partido de centro?

González Durántez ha ido dejando clara su visión política de España en una retahíla de entrevistas estos últimos años. Piensa que la Transición depositó mucho poder en muy pocas manos y que en España demasiada gente vive del Estado. Ahora es The Guardian la que la sitúa al frente de un nuevo partido político que podría considerarse heredero de Ciudadanos. Otra pista: cuando Ciudadanos dio el salto a la clave nacional también montó una plataforma... que se llamó España Ciudadana.

Pero donde también es fácil intuir el pensamiento político de González Durántez es en su familia. La abogada está casada con Nick Clegg, hoy directivo de Meta, la propietaria de Facebook, pero que fue hasta 2015 el viceprimer ministro de David Cameron, cuando los Lib-Dem (liberales demócratas) gobernaron Reino Unido.

Ahora reside en EE UU, donde trabaja su marido. Lo hace con sus hijos. Pero no desaprovecha el tiempo y ya se da a conocer en España. Según The Guardian, en el grupo parlamentario europeo de Renew tienen muy presente a la española como la gran esperanza blanca de los liberales centristas del país. Entre las fundadoras de España Mejor, junto a Miriam González Durántez, hay gente que ya formó parte de organizaciones políticas en el pasado, como es el caso del extinto partido UPyD.

Será cuestión de tiempo saber si en las próximas elecciones habrá un nuevo partido en liza y será el de una persona que conoce bien la política europea... o al menos, la británica.