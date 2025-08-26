Quién es Toni Albà: el polémico humorista catalán denunciado por celebrar la muerte de Lambán

La muerte de Javier Lambán sacudió a los aragoneses y a las autoridades políticas que mostraron su mensaje de apoyo, después de que el antiguo presidente de Aragón perdiese su batalla contra el cáncer a los 67 años de edad.

Con más o menos efusividad, dependiendo la relación personal y la cercanía ideológica, los mensajes recordaron la labor de Javier Lambán para reforzar el proyecto de la comunidad aragonesa y de su localidad natal, Ejea de los Caballeros.

Es cierto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó un mensaje con carácter institucional, sin embargo, no se aproxima a la opinión del actor catalán Toni Albá. En sus redes sociales, tras conocer el fallecimiento del socialista, aseveró que nunca se alegra de la muerte de ninguna persona, pero " en el caso de un hijo de la gran... de Javier Lambán" haría una excepción.

El Gobierno de Aragón no se ha quedado de brazos cruzados y ha presentado ante la Fiscalía una demanda contra el actor alegando que sus declaraciones podrían constituir un delito de odio y de injurias. Sin retractarse de los comentarios, el humorista ha negado las acusaciones y ha asegurado que no le temblará el pulso ante los tribunales. " Le dije de todo, y nunca se quejó. ¿Qué diferencia hay ahora, que ha muerto? Sigue siendo lo mismo", ha desdeñado.

Quién es Toni Albà, el actor catalán denunciado que ha celebrado la muerte de Lambán: edad, su "humor" y polémica con Arrimadas

Fuera de los mensajes contra Javier Lambán, Toni Albá es un habitual de las cadenas y de los teatros catalanes. Afincado en la polémica, siempre entre los límites de la libertad de expresión y el delito de odio, ha sido un habitual del programa de TV3 'Polonia', en el que participó de manera asidua durante 13 años hasta su final en el año 2019.

En su periplo en la televisión catalana ha imitado al Rey Emérito Juan Carlos I o Santiago Abascal. Sus discrepancias políticas con Inés Arrimadas, a la que definió como una "mala puta", deseando a la ex líder de Ciudadanos un prospero viaje a Waterloo, sin llegar a Holanda donde " se respetan todos sus derechos" en referencia al Barrio Rojo de Ámsterdam.

Ante el revuelo generado, TV3 rechazó los comentarios del humorista contra Inés Arrimadas y finalizó la relación contractual con el actor que no ha regresado a los platos de Sant Joan Despí, desde el año 2020.

Los procesos judiciales a los que se ha enfrentado por sus polémicas e insultos

A sus 64 años de edad, al borde de la jubilación, Albá, ha pasado por diversos procesos judiciales por sus comentarios en las redes sociales de los que ha salido absuelto.

En 2017, el Tribunal Supremo no le condenó por sus descalificaciones contra la magistrada Carmen Lamela, a la que dañó su honor aseverando que era una persona que "le gustaba lamer mierda". De la misma manera, reprendió a Miquel Iceta sus bailes y sus performances en los finales de las campañas electorales.

Fuera de las autoridades políticas, que fuera del movimiento independentista no ha dejado títere con cabeza, las Fuerzas de Seguridad y el Estado sufrieron sus comentarios debido a la intervención el 1 de Octubre del año 2017. A la espera, de que la Justicia tome cartas en el asunto, el Gobierno de Aragón busca terminar con los comentarios de Toni Albá.