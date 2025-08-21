Quién es Virginia Barcones, la directora de Protección Civil que el PP acusa de "pirómana"

Virginia Barcones, la directora general de Protección Civil y Emergencias, ha protagonizado este jueves un intenso cruce de reproches con uno de los vicesecretarios del PP, Elías Bendodo. Barcones acusó este miércoles a Galicia, Castilla y León y a Extremadura de haber pedido "cosas imposibles" para "no tener que hablar de su propia gestión". A estas declaraciones, el popular ha cargado acusándola de ser "una pirómana más".

En la respuesta que dio este jueves, Bendodo pidió al Gobierno enterarse "de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación", sino con "colaboración y lealtad institucional", y ha lamentado que Barcones se dedique "a insultar a los gobiernos autonómicos". "Así es imposible dar solución a los problemas". Barcones, por su parte, ha respondido: "Me parece tan poco responsable y tan poco ético". Ha acusado a los populares de emprender una campaña de descrédito sobre su persona.

Pero, ¿quién es Virginia Barcones? Oriunda de Soria y de 49 años, Barcones es parte del Comité Estatal y Dirección del Plan Estatal de Emergencias que ha seguido la crisis de los incendios forestales durante las últimas semanas. Ocupa el puesto de directora de Protección Civil y Emergencias desde finales de 2023. Estudió Derecho en la UNED y es funcionaria de la Administración Local.

Como funcionaria, ha sido secretaria de varios ayuntamientos, así como vicesecretaria de la Subdelegación del Gobierno en Soria entre 2009 y 2012. También ha tenido una carrera política como concejala en el Ayuntamiento de Berlanga del Duero y diputada en la Diputación de Soria entre 2007 y 2015. Bajo el signo socialista, también ha sido procuradora en las Cortes castellanoleonesas tras las autonómicas de 2015 y 2019, y ha llegado a ser viceportavoz del grupo parlamentario de los socialistas en Castilla y León.

Fue delegada del Gobierno para toda Castilla y León entre 2018 y 2019 y después desde 2021 hasta que a finales de 2023 asumió su rol actual, desde el que ya ha gestionado varios crisis, como la DANA que azotó Valencia a finales de octubre del año pasado: fue acusada de haberse marchado a Brasil justo cuando se decretó la emergencia en la Comunitat Valenciana.