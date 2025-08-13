El PP reclama al Gobierno un "cambio urgente" y asevera que Sánchez es el arquitecto del "caso Koldo"

Las reacciones sobre los incendios forestales que azotan España no cesan en los principales partidos del arco parlamentario, después de que el Gobierno haya realizado sus primeras intervenciones para ayudar en la extinción del fuego.

En este sentido, los reproches de Óscar Puente a Alfonso Fernández Mañueco o Juan Manuel Moreno Bonilla, han alimentado la tensión entre el Gobierno y el Partido Popular, con sus representantes, en su gran mayoría, en sus periodos vacacionales.

Ante este descontrol, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha recordado la necesidad de un cambio "urgente y necesario" en el Palacio de la Moncloa, para poder "resolver los problemas de las personas y no defenderse de la corrupción" que ronda al círculo cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Respecto a la figura de Óscar Puente y su repetida actividad en las redes sociales, ha reclamado al secretario General del PSOE debe tomar cartas en el asunto, ya que Puente no presentará su dimisión y España "no merece a un ministro que se ría de los españoles y utilice su cargo para insultar y crispar".

El PP apunta a Sánchez como el eje de la corrupción

A raíz de las diligencias que ha abierto la Fiscalía de Madrid contra Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, acusados de sobornar a dos fiscales para obtener informaciones sobre el 'caso Villarejo' y la trama del 3%, el representante popular ha valorado que en una "democracia normal" no pasaría y siente que "cada vez es más claro" que tanto Pedro Sánchez como los altos mandatarios de Ferraz, conocían de primera mano las acciones de la fontanera del PSOE.

"Toda trama tiene un fontanero, un contratista y su arquitecto jefe. Leire era la fontanera, Cerdán el contratista y tiene toda la pinta de que el arquitecto y número 1 de esa trama se llama Pedro Sánchez... La corrupción siempre sale a la superficie", ha apostillado, asegurando que a Sánchez se le terminarán los comodines antes de que termine la Legislatura.