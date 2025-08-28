La Reina Sofía amadrina la botadura de la fragata española más moderna, la F-111 Bonifaz

La Reina Sofía será la encargada de presenciar la botadura de la fragata más moderna de la flota española, la Bonifaz F-111, el próximo 11 de septiembre en el puerto de Ferrol.

En este sentido, la Reina Emérita de España ha confirmado que, además de acudir al hito más importante de la embarcación desde la colocación de la quilla, será la madrina de la primera embarcación de la nueva serie de fragatas que podrá comenzar a utilizar la Armada a partir de 2028.

Una vez que la fragata entre en contacto con el océano, comenzará la recta final de los trabajos que consistirán en colocar los equipos y los sistemas restantes. Además, Navantia Ferrol, la empresa encargada de la construcción, ya ha comenzado las labores de sus gemelas, la Roger de Lauria (F-112) y la Menéndez de Avilés (F-113).

Las armas de la fragata F-111

Ya en la recta final del proceso que ha durado cerca de cinco años, la empresa responsable ha comunicado y señalado las novedades que dotan a la nueva serie de una proyección para aumentar su presencia en las misiones internacionales de guerra antisubmarina.

Dentro de la nueva generación en la que se integra Bonifaz, los cinco primeros modelos cuentan con sistemas de última generación como el Aegis o el radar SPY-7(V), que han sido probados por la empresa y que se instalarán una vez comience a funcionar la maquinaria de la embarcación.

La Ramón de Bonifaz cuenta con un cañón OTO/Melara 127/64 Lightweight (LW) situado en la proa y que permitirá aumentar el alcance extendido de las embarcaciones en sus ejercicios de defensa cercana gracias al control remoto. En este sentido, el cañón OTO/ Melara se complementa con varios misiles antiaéreos que se disparan en la proa de la fragata.

Para la guerra antisubmarina, que no deja der ser su zona de especialidad, las embarcaciones han incorporado torpedos de la familia MK-46/MK-54 que se compaginarán y unirán fuerzas con dos lanzadores de torpedos MK 32 Mod9, reforzados con pequeños cañones.