La Reina Sofía potencia un fondo de emergencia para apoyar el plan de restauración tras el impacto de los incendios

La Fundación Reina Sofia, en virtud de la Reina Sofía, ha fomentado la creación de un fondo de emergencia para aportar su granito de arena en la reforestación y la recuperación medioambiental tras impacto de los incendios forestales que han arrasado España.

En primera instancia, se destinarán 50.000 euros se destinará a las diversas tareas de reforestación, atención a la fauna o diversas acciones de recuperación ecológica. Aunque se busca apoyar a todos los territorios que han sufrido las consecuencias de las llamas, principalmente la cuantía económica se destinará a los espacios naturales de la provincia de Orense.

El dinero procedente del fondo inicial y los diversos recursos adicionales tendrán un mayor impacto en "aquellos daños que habitualmente no están cubiertos por seguros ni por los fondos de emergencia de las administraciones públicas".

El compromiso de la Reina Sofía en la lucha contra los incendios

Ante el impacto de los incendios en España, que han dejado una gran cantidad de presuntos pirómanos detenidos y más de 115.000 hectáreas calcinadas, Doña Sofía ha "seguido con atención" las informaciones y la evolución de las llamas, mostrando "su preocupación por las familias que han sufrido pérdidas personales, materiales y medioambientales".

"En colaboración con la Xunta de Galicia y con la dirección de la Reserva de la Biosfera, la Fundación ya impulsa un proyecto de restauración forestal en la Serra do Courel, centrado en la recuperación del bosque autóctono y en la conservación de una de las áreas de mayor riqueza ecológica del noroeste peninsular", sentencia la organización sin ánimo de lucro.

​En el caso de que fuera necesario, la fundación Reina Sofía se compromete a aumentar la inversión para financiar el restablecimiento de las hectáreas y de los montes que han terminado calcinados.