Se renueva el armario del Seprona de la Guardia Civil

Los componentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil tendrán un armario renovado en unos meses. El Ministerio del Interior ha sacado a licitación la compra de nuevas prendas de vestir para estos agentes que supervisan los delitos medioambiental. Camisetas térmicas y polos que llegarán a las diferentes unidades durante el primer semestre de 2026.

El área de Fernando Grande-Marlaska estima que el valor de este contrato rondará los 593.000 euros con impuestos incluidos. Se buscan 4.000 polos de manga larga y la misma cantidad de polos de manga corta para los agentes del Seprona. También se comprarán más de 2.000 camisetas térmicas.

"Todo ello, al objeto que dicho personal pueda desempeñar sus cometidos de protección de la naturaleza y el medio ambiente", señala uno de los informes aportados en el Portal de Contratación por el Ministerio del Interior. El órgano que ejecuta la acción es el Servicio de Abastecimiento de la Guardia Civil y lo enmarca en el ejercicio presupuestario 2026.

Un lote de ropa desierto

Este material formaba parte de un expediente para su adjudicación pero en un primer momento este lote quedó desierto, ahora toca volver a sacarlo de forma individual para el año que viene. "Es por ello que se torna necesaria la presente adquisición", analiza el documento.

"El objeto del contrato se considera, por tanto, idóneo para el fin que se pretende, permitiendo que los componentes de la citada especialidad, en la realización los distintos servicios específicos que prestan como miembros de las mismas, dispongan de su equipamiento reglamentario; siendo dotados con los elementos necesarios y adecuados para las funciones que llevan a cabo", añaden.

Este "cambio de vestuario" del Seprona está previsto que llegue a los agentes en octubre del año que viene como muy tarde. Las empresas que quieran presentar ofertas tienen hasta el mes de diciembre para exponer sus argumentos en el Portal de Contratación.