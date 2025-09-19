El PP reprobará a la ministra de Igualdad en el Congreso tras la polémica con las pulseras telemáticas para maltratadores

Un fallo en el sistema de control telemático -COMETA- que monitoriza a los maltratadores a través de una pulseras ha provocado que durante los últimos días se hayan producido "una gran cantidad" de sobreseimientos y absoluciones de agresores.

Todo ocurrió durante la migración del servicio entre dos empresas, cuando se perdieron parte de los datos históricos anteriores a marzo de 2024, y acabó afectando a pruebas en procesos por quebramtamiento de órdenes de alejamiento y provocó sobreseimientos y absoluciones en algunos casos.

Por este motivo, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha anunciado esta mañana que los de Feijóo han registrado en la Cámara Baja una moción, que se debatirá el próximo miércoles en el Pleno, para reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por esta cuestión.

Así lo ha anunciado durante una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', donde ha pedido abiertamiente que asuma consecuencias, al mismo tiempo que ha espetado que le parece "lamentable" que a la ministra de Igualdad "le parezcan pocas" las 47 mujeres afectadas por este fallo en el sistema.

Asegura que Sánchez "usa" el dolor de Gaza

Por otro lado, la dirigente popular se ha referido también a la línea política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya califica desde hace unos días lo que sucede en Gaza como un genocidio.

En este sentido, Muñoz se ha unido al discurso de la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, al asegurar que el presidente del Ejecutivo "está usando el dolor de la gente para hacer política".

"Usa miserablemente a la gente para sacar rédito político", ha añadido, al mismo tiempo que ha asegurado que el Partido Popular está actuando correctamente y está siguiendo la senda correcta en esta cuestión.