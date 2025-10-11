El PP reprocha el desplante de Abascal al desfile del Día de la Hispanidad: "No es el día de Sánchez"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, no ha mencionado de manera directa el platón de Santiago Abascal a Su Majestad, el Rey Felipe VI, en el desfile militar del 12 de octubre. Sin comentar las declaraciones, la representante popular ha asegurado que la posición del Partido Popular es certera y transparente, ya que el Día de la Hispanidad "no es el día del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", en referencia a la explicación señalada por Vox en sus redes sociales.

Para honrar la memoria de los soldados caídos y de los militares que cumplen con su deber alejados del nido familiar durante meses, la representante popular ha espetado a las autoridades que no asistirán al acto- sin causa justificada- en conmemoración del Descubrimiento de América a acompañar a la Armada Española en sus misiones internacionales sin el sueldo de Diputado. "Mañana no es el día de Pedro Sánchez, es el de todos los soldados españoles y el del máximo representante, Su Majestad, el rey", ha apostillado.

Como se esperaba en los prolegómenos de la Fiesta Nacional, los representantes populares convidados a acompañar al Rey no fallarán a su cita y compartirán tribuna con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los principales líderes autonómicos que se presenten. Ante la decisión del líder de Vox, Santiago Abascal, los miembros del Gobierno no se han pronunciado y han mantenido el silencio impuesto por la victoria del Nobel de María Corina Machado.

El desfile del Día de la Hispanidad marcado por el recuerdo de la DANA

Poco antes del aniversario de la catástrofe que azotó a Valencia con el despedimiento del Barranco del Poyo, Sus Majestades, los Reyes de España, han querido recordar el dolor de las víctimas de la DANA con la invitación al Palco de Autoridades a los regidores de varios pueblos de las zonas más afectadas.

Sin olvidar las imágenes que enternecieron a toda España y que aumentaron la solidaridad del pueblo español con las zonas afectadas, desde la Casa Real se han enviado varias cartas a los regidores de varios pueblos de la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva. Asistirán la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz; el alcalde de Cheste, José Morrell y el responsable del consistorio de Chiva, Ernesto Navarro.

No será la única novedad junto a los Monarcas. A diferencia de los últimos dos años y justo un mes después de mudarse a Lisboa, la Infanta Sofía regresa a España para presidir junto con sus progenitores y su hermana, la Princesa Leonor, el paso de los militares por el Paseo de la Castellana y de la nueva mascota de la Legión.