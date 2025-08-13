La resaca de la guerra por los incendios continúa: Puente se excusa por sus mensajes y Mañueco "no se rebaja" a su altura.

La batalla política entre Óscar Puente y los presidentes autonómicos del Partido Popular a cuenta de los incendios forestales sigue sin dar tregua. El ministro de Transportes ha convertido el fuego en terreno abonado para su particular guerra dialéctica y, lejos de bajar el tono, sigue con la confrontación.

Uno de los presidentes al que más tiempo dedica en esta labor es al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que mientras Puente continúa echando más leña al fuego, el dirigente popular intenta, a su manera, marcar distancias y evitar caer en el estilo de confrontación directa característico del exalcalde de Valladolid.

En los últimos días, el cruce de declaraciones ha subido la temperatura. Puente no ha dudado en aprovechar cada micrófono para cargar contra la gestión de los incendios en Castilla y León, mientras Mañueco responde con mensajes más contenidos, pero sin renunciar a subrayar las carencias y contradicciones que, a su juicio, arrastra el discurso del ministro.

Una pugna que, lejos de apagarse, parece destinada a seguir ardiendo en el debate político, con cada chispa mediática convertida en combustible y con ambos políticos dispuestos a demostrar que, en esta guerra, nadie piensa soltar la manguera.

Puente se excusa por sus mensajes y Mañueco defiende a su consejero

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado durante una rueda de prensa que "no me he cachondeado de los incendios, no he hecho broma de nada", y ha reivindicado entonces que "he expresado indignación a mi manera, me sale la ironía, el sarcasmo", en referencia a sus polémicas publicaciones en X sobre la ausencia de Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno de sus respectivas autonomías -por estar de vacaciones- mientras estas ardían con diferentes incendios.

"Quien se ríe de la gente es quien sigue en Cádiz de vacaciones, y quien no ha aparecido desde que está quemándose Tarifa", ha afirmado Puente en una alusión velada a Fernández Mañueco y Moreno, antes de proclamar que "si mis tuits han puesto el dedo en la llaga, bienvenidos sean", por los cuales el Partido Popular ya ha pedido su dimisión.

Mientras, el presidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado durante una comparecencia ante los medios de comunicación que va a "prescindir" del "juego frívolo" que, sin mencionarle, en su opinión ha planteado algún contrincante político de otras administraciones.

"Quiero decir claramente, antes de que haya comentarios sobre este asunto, que voy a prescindir totalmente de entrar en el juego frívolo de quiénes son capaces de utilizar el sufrimiento de las personas, creyendo que así van a obtener rédito político", ha sostenido. Ello mientras ha defendido la labor de su Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sobre el que trabaja "todo lo que tiene que trabajar" y está "encima de los incendios desde el primer minuto", por lo que se ha declarado "satisfecho" con su labor.