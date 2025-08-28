El rescate policial entre las llamas a una familia de ganaderos: "Nos morimos"

Atravesar las llamas a toda velocidad soportando temperaturas extremas. Un abundante humo impide ver qué les rodea. Así fue el angustioso rescate que protagonizó un oficial de la Policía Nacional de Verín cuando acudía al rescate de unos ganaderos en Cualedro (Orense). LA RAZÓN ha accedido al vídeo de su intervención heroica. Las víctimas que fueron auxiliadas serán visitadas este jueves por Sus Majestades los Reyes.

Este agente realiza labores en la Unidad de Extranjería y Documentación de Verín. Estaba disfrutando de sus vacaciones el 14 de agosto cuando vio la ola de incendios que asolaban la Comarca de Monterrei. El policía, que es originario de Santa Eulalia de Montes (Cualedro), decidió trasladarse a la zona para ayudar en las labores de extinción ya que le habían alertado los vecinos de la proximidad de las llamas al núcleo urbano.

Nervios en una explotación ganadera

Cuando el reloj marcaba las cuatro se la tarde, se desplazó con varios de los vecinos a las inmediaciones de una explotación ovina para intentar protegerla de las llamas. En esta zona ya había una patrulla de Policía Nacional adscrita a la Xunta de Galicia de Ourense. Debido a la imposibilidad de contener el fuego, decidieron desalojarla para preservar a las personas que allí se encontraban colaborando.

Una hora después, el propietario de la granja, afirmó a los agentes, en un estado de mucho nerviosismo, que debían ayudar en otra explotación ganadera, que estaba a 400 metros, ya que en la misma creía que se encontraba su cónyuge. A pesar de las circunstancia este hombre no dudo en encaramarse a su tractor y dirigirse a toda velocidad hacia ese lugar.

Sucesos.- Los incendios de Ourense obligan a cortar la A-52 en A Mezquita y Verín y la N-525 en A Gudiña Europa Press

El oficial acompañó al vehículo policial porque tenía un profundo conocimiento de la zona y la visibilidad era muy reducida como consecuencia del humo. La virulencia de las llamas cada vez eran más próximas. A una distancia de unos 150 metros de la explotación, el propietario se vio obligado a dar la vuelta con el tractor ya que apenas se podía respirar debido a la densidad del humo.

Este hombre rogó encarecidamente a los policías que salvasen a su mujer, que estaba atrapada en la granja y apenas quedaba tiempo. Decidieron seguir esta ruta a pesar de la peligrosidad y la cercanía del incendio. Se acercaron a la granja por la parte sur pero no encontraron a ninguna persona.

El fuego obligó en varias ocasiones a los agentes a tener que refugiarse en el interior del vehículo para coger aire y continuar la búsqueda. Ante el avance imparable de las llamas, que ya habían alcanzado una parte de la granja, se vieron obligados a abandonar rápidamente la zona debido a la inhalación de humo y al fuerte calor.

"No os vayáis"

Cuando se disponían a irse, en el cruce del camino, fueron abordados por la hermana de la mujer a la que buscaban. "No os vayáis que mi hermana está atrapada en la granja y creo que mi hermano también", les suplicó. El policía, que conocía a estas personas, decidió contactar por teléfono con los desaparecidos. "Por favor venid a sacarnos de aquí que nos estamos muriendo, la granja está ardiendo y no podemos respirar, traed una moto bomba que nos morimos", le imploró uno de ellos en la llamada.

No dudaron en regresar a la explotación. El intenso humo, la proximidad de las llamas y la posibilidad de quedar atrapados por el fuego, obligó a los policías a acercarse marcha atrás hasta la granja. Uno de ellos les guiaba transitando a pie. También activaron las luces y el sonido para ser un "faro" entre el humo para las personas que estaban atrapadas. De esta forma, les localizaron a escasos metros de la puerta principal, introdujeron a las tres personas en el coche y se marcharon del lugar.

Sucesos.- AMP.- Siguen los cortes de luz en Ourense a causa de los incendios, con interrupciones de 10 horas en Verín Europa Press

Estos vecinos estaban nerviosos y no podían respirar. De igual forma, fueron evacuados del lugar con la mayor celeridad posible. El policía nacional resultó herido con un fuerte golpe en el codo izquierdo ya que se vio obligado a meterse en el coche por la parte trasera, saltando al maletero. Una patrulla de la Guardia Civil estuvo apoyando todo el proceso de evacuación de las personas atrapadas.

Escapar de las llamas

Cuando se marchaban de la explotación ganadera, una gran parte de ella acabó envuelta por las llamas. Escaparon del humo en el interior de un coche en el cual alcanzaron unas altísimas temperaturas. Las tres personas auxiliadas fueron trasladadas al Hospital Comarcal de Verín, donde quedaron ingresados por inhalación de humo, dificultad respiratoria y crisis de ansiedad.

Después de esta intervención, el agente de la Policía Nacional se tuvo que pedir la baja por bursitis en el codo por posible fisura. LA RAZÓN ha accedido a una grabación, realizada por la patrulla de la Guardia Civil, donde se comprueba los momentos de tensión que se vivieron. Una historia que acabó con final feliz.

A pesar de las heridas, el agente y sus dos compañeros, durante los días posteriores a los hechos, recibieron numerosas llamadas de agradecimiento y reconocimiento por la valentía demostrada durante el rescate de las personas atrapadas por el fuego. Precisamente, Sus Majestades los Reyes visitarán hoy esta explotación ganadera. A buen seguro saldrá el nombre de estos tres policías que se jugaron la vida por sus vecinos.