Los Reyes estarán la semana que viene en la zona cero de los incendios

Los Reyes visitarán la próxima semana las zonas más afectadas por los incendios que han asolado, principalmente, a Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias.

Felipe VI y la Reina Letizia acudirán a conocer sobre el terreno los daños sufridos y cuáles son, tras el desastre incendiario, las necesidades de los vecinos afectados.

Pero también quieren poder trasladar personalmente su agradecimiento a todos los equipos humanos que han contribuido a combatir el fuego y, por ende, a proteger a la ciudadanía.

Además, los Reyes han pedido ya a la Fundación Hesperia, de la que son ambos presidentes de honor, que analice la viabilidad de que contribuyan con los fondos propios de esta entidad a la financiación de futuros proyectos de reconstrucción o recuperación que se pondrán en marcha en las regiones que más han sufrido la crisis de las llamas.