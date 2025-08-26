Los Reyes visitarán, a partir de mañana las zonas afectadas por los incendios

Los Reyes visitarán, a partir de mañana, las principales zonas afectadas por los incendios de estos últimos días.

Mañana, se desplazarán a Castilla y León donde estarán en el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y en el Parque de Las Médulas (León), según informa la Casa Real.

La intención es "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población".

Además, el jueves visitarán varias localidades afectadas en Galicia y, el viernes, en Extremadura.