Robaban coches, los despedazaban y vendían las piezas a Marruecos

La Policía Nacional ha desarticulado una presunta organización criminal que habría robado más de 50 coches -entre 6 y 10 por semana- para después despiezarlos y venderlos, en una operación en la que han sido detenidas nueve personas en Madrid y Guadalajara.

Según ha informado la Dirección General de la Policía en un comunicado, el entramado, presuntamente liderado por dos hermanos, operaba desde una nave localizada en la provincia de Guadalajara, donde despiezaban los coches para vender las partes a terceros, que las distribuían en talleres de Marruecos.

La investigación, en la que se han recuperado piezas con un valor de 1.250.000 euros, comenzó en julio con una denuncia por el robo de un coche que permitió a los agentes llegar al presunto entramado criminal.

La red, según explica el comunicado, robaba entre seis y diez vehículos a la semana, en su mayoría en zonas de estacionamiento para periodos vacacionales como los alrededores del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Allí sustraía coches de gama media que trasladaba a distintas zonas residenciales de Guadalajara, donde permanecían hasta siete días a la espera de verificar la presencia de dispositivos geolocalizadores.

Pasado ese tiempo, los presuntos responsables llevaban los vehículos a una nave agrícola en la que los despiezaban en su totalidad, y posteriormente trasladaban las piezas de mayor valor hasta Marruecos.

Tras el registro de la nave, los agentes recuperaron piezas de más de 50 vehículos, con un valor superior al millón de euros. Además, pudieron localizar otros cuatro vehículos sustraídos que esperaban a ser despiezados.

Los detenidos han pasado a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de robo de vehículo y pertenencia a grupo criminal, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más arrestos.