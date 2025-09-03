Robles se desmarca de Sánchez y pide respetar la labor de los jueces: "Cumplen con su trabajo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha solicitado que se deje trabajar a los jueces y ha pedido que los ciudadanos y los políticos dejen trabajar a los jueces que "cumplen con sus obligaciones", después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusase a la Justicia de "hacer política" con su familia.

En su ronda de preguntas ante los medios de comunicación en Soria, tras presentar el proyecto ‘Numant-IA’ que dotará a la ciudad de un Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas, Robles ha reclamado tranquilidad y ha señalado que confía en la honradez de las togas y en su trabajo.

"Vamos a dejar que la presidenta del Supremo del Consejo General y del Poder Judicial, María Isabel Perelló Doménech, realice la apertura del año judicial como considere conveniente. Yo creo que los jueces trabajan y cumplen con su trabajo y yo me quedo con eso", ha apostillado ante las pregunta sobre la declaraciones de Pedro Sánchez y la situación límite del fiscal general del Estado

Robles recuerda la división que ha generado el independentismo

Fuera de los ataques de Pedro Sánchez al poder judicial, la responsable de la cartera de Defensa ha señalado que la foto entre Carles Puigdemont y Salvador Illa "deja atrás una situación del pasado que lo único que hacía era generar división y confrontación entre los ciudadanos catalanes".

En cuanto a la conversación que mantuvieron el actual presidente de la Generalitat y uno de los últimos antecesores en el cargo con el que no se había reunido, Carles Puigdemont, ha señalado que "no conoce el contenido de la conversación".

De la misma manera ha apostillado que es el propio jefe del Ejecutivo el que debe decir si se realizará la foto con Carles Puigdemont y bajo que contexto se produciría, después de la reunión de Salvador Illa con el prófugo de la Justicia en Bruselas.