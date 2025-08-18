Robles no descarta enviar más militares a los incendios, pero solo como apoyo logístico

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha intervenido en una entrevista en 'La Hora de La 1', dirigida por Silvia Inxtaurrondo, en la que no ha descartado que el Gobierno de España incremente el número de efectivos del Ejército a los incendios que asolan España, aunque solo para labores de apoyo logístico.

En este sentido, la titular de Defensa ha sido contundente al asegurar que se va a incrementar el apoyo para las labores de logistica, transporte y mantenimiento, porque en el ataque directo contra el fuego ya está todo desplegado. "La UME está volcada en el ataque directo al fuego, que es lo que tiene que hacer", ha aseverado, mientras matizaba que hay desplegados 3.000 efectivos.

Por este motivo, Robles ha pedido "no hacer política" de esta situación, además de compromiso al resto de líderes políticos para realizar declaraciones con conocimiento de causa, en referencia a los presidentes autonómicos del Partido Popular que reclaman al Ejecutivo central que sume al Ejército a las labores de extinción -algo que Robles ya ha explicado que es imposible, porque el Ejército no está preparado para tal cosa y solo podría sumarse a labores de apoyo logístico-.

"Jamás habíamos visto una situación así"

La ministra de Defensa ha lamentado también el fallecimiento de un trabajador en las labores de extinción en un incendio de León durante la noche de ayer, motivo por el que ha mandado su pésame a los familiares del fallecido, que ya es el cuarto de este terrible incendio.

"Está siendo una situación terrible, muy difícil y muy complicada", ha asegurado la ministra, que ha querido matizar que "en 20 años de la UME, jamás habíamos visto una situación así". Además, la ministra ha sido clara a la hora de cómo se prevé la evolución de los incendios: "Hasta que no haya un cambio climatológico no vamos a poder controlar el fuego".

Además, Robles ha explicado que los trabajadores de la UME también han sufrido "muchos accidentes que, por suerte, se están saldando con heridas leves", como quemaduras y rasguños. No obstante, la ministra ha reiterado que los incendios actuales "son imposibles controlarlos, ni por tierra ni por aire", mientras que ha recordado que para la extinción "no se trata de que haya medios, sino medios adecuados" para su extinción.