Robles niega que ella frene el embargo a Israel y Sumar promete que irá al próximo Consejo de Ministros

El real decreto para embargar la venta de armas a Israel ha traído cola en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso. La titular de Defensa, Margarita Robles, ha negado que sea su Ministerio el que esté retrasando la aprobación de la norma y desde Sumar han asegurado que se aprobará, sí o sí, en el Consejo de Ministros del martes que viene.

Ayer estalló la polémica entre los dos socios del Gobierno porque el Consejo de Ministros no aprobó el real decreto que Pedro Sánchez había anunciado el lunes de la semana pasada. Tanto, que Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida, llegó a pedir a los ministros de Sumar que no acudieran a la reunión del martes que viene si no se llevaba el texto.

La parte socialista del Ejecutivo asegura que hay varios problemas técnicos que han impedido aprobar el real decreto con la celeridad que se quería y se ha rumoreado que es Margarita Robles quien está retrasando su aprobación.

La titular de Defensa ha negado este extremo en el Congreso de los Diputados y fuentes de su Ministerio aseguran que el equipo de Defensa dejó la rescisión de los contratos resuelta en los meses de junio y julio.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha dicho en nombre de Sumar que ellos tienen un "compromiso con el PSOE de que esto se va a aprobar" y ha asegurado, sin ambages, que "esto va a ir el próximo martes y Sumar está para garantizar que esto va a ir el próximo martes". "No nos gustó que se aplazara", ha reconocido", pero ha insistido varias veces en que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros.