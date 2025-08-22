El PP sacan los colores a Sánchez: la comisión que anuncia existe desde 2011

Ante la negativa del Partido Popular (PP) a atender, en plena ola incendiaria, el pacto de Estado contra el cambio climático, el presidente ha optado por iniciar, cuanto antes, su desarrollo en el seno del Gobierno.

Pedro Sánchez anunció que el próximo martes, antes de la reunión del Consejo de Ministros, se pondrá en marcha una comisión interministerial de cambio climático. Tal y como dio a conocer el jefe del Ejecutivo durante su visita al puesto de mando avanzado que coordina el operativo del incendio que afecta a las localidades asturianas de Somiedo y Cangas del Narcea.

Se da la circunstancia de esta comisión interministerial ya existe desde 2011, cuando se creó adscrita al Ministerio de Agricultura. Y en julio de 2018, cuando él ya gobernaba, cambió su denominación para incluir que se abordan también en ellas políticas de «Transición Energética». Se puso en marcha, entonces, «con el fin de lograr el mejor tratamiento de las políticas públicas en esta materia».

Así lo advirtió la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, a través de X. «Sánchez anuncia la creación de una comisión interministerial de cambio climático que lleva creada desde 2011 y renombrada en 2018».

La dirigente popular calificó la menuda de Sánchez de «incompetencia, ineptitud y propaganda». «El que no es capaz de aprobar un presupuesto quiere salvar el planeta y pretende hacerlo con el mismo pacto que hace tres años y ahora en una comisión que lleva siete. Ineptitud total», denunció Muñoz a través de redes sociales.

La comisión en cuestión ahora anunciada estará liderada por la vicepresidenta tercera y titular de la cartera de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Trabajará junto al Ministerio del Interior, que encabeza Fernando Grande-Marlaska, de cara a la elaboración de este pacto de estado dirigido a combatir la emergencia climática que fue anunciado hace pocos días por Sánchez.

Tal y como aclaró, el objeto último de la comisión es allanar el camino y preparar el «pacto de estado que necesita nuestro país» para combatir la emergencia climática.

Además, el presidente aseguró que la próxima conferencia de presidentes, cuya celebración está prevista para finales de este año en Asturias, servirá para «redimensionar» y «redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático».

Sánchez aprovechó su comparecencia para agradecer la colaboración y solidaridad de los países europeos que han prestado parte de sus medios de extinción para tratar de frenar los fuegos en España. «Europa es compromiso de estar a las duras y a las maduras».