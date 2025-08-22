Sánchez impulsa una Comisión Interministerial para desarrollar el Pacto de Estado contra la emergencia climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Somiedo y Cangas del Narcea (Principado de Asturias), donde ha anunciado que el próximo martes, previo a la reunión del Consejo de Ministros, se pondrá en marcha una Comisión Interministerial de cambio climático para desarrollar el Pacto de Estado anunciado contra la emergencia climática.

En este sentido, dicha Comisión estará liderada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que trabajará junto al Ministerio del Interior en el camino para desarrollar el Pacto de Estado anunciado hace unos días por el líder del Ejecutivo. El objetivo de la Comisión, ha explicado, es allanar el camino y preparar el "Pacto de Estado que necesita nuestro país vinculado con la emergencia climática".

Además, el presidente del Gobierno ha anunciado que la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará en Asturias antes de que acabe este año, servirá para "redimensionar" y "redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático".

Agradece la colaboración a Europa en la extinción de los incendios

Del mismo modo, Pedro Sánchez ha aprovechado para agradecer la colaboración y solidaridad a los países de Europa que han prestado parte de sus medios de extinción para tratar de frenar los fuegos en España.

"Europa es esto, es solidaridad y compromiso de estar a las duras y a las maduras", ha explicado Sánchez mientras hacía referencia a la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Por su parte, el presidente Sánchez también ha querido trasladar su agradecimiento a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, "por su tarea durante tantas horas que ha estado al pie del cañón", especialmente después de las últimas acusaciones del vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, que ayer acusó a la directora de ser "una priómana más", en respuesta a las críticas de esta a la gestión realizada por las Comunidades Autónomas.