Sánchez aplaude el boicot propalestino a La Vuelta: "El pueblo español se moviliza por causas justas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplaudido este domingo el boicot propalestino a La Vuelta, que cierra hoy en Madrid: "El pueblo español se moviliza por causas justas", ha espetado. El líder socialista abre el ciclo electoral en Málaga, donde está acompañando a la vicepresidenta María Jesús Montero en un mitin de precampaña para las elecciones andaluzas.

Sánchez está decidido a hacer campaña contra el "genocidio" de Israel en Gaza y ha situado a España como ejemplo internacional de cómo responder a la situación en Oriente Próximo. El presidente está empeñado en hacer del conflicto un tema de política interna con el que marcar a la oposición y seducir a toda la izquierda. No se descarta que el gobierno israelí se posiciona tras el mitin de Sánchez.

El presidente empezó la semana propinando un duro golpe a Tel Aviv, anunciando medidas para presionar al ejecutivo de Netanyahu. Aunque el decreto del embargo de armas fue más un brindis al sol, puesto que requiere el consenso de varios ministerios que aún deben negociar cómo les afectará.

La base de dicho decreto sería la proposición de ley impulsada por Sumar para aplicar un embargo total, que superó la toma en consideración en mayo y que el socio minoritario quería acelerar en este mes de septiembre.

España también reclama la prohibición del tránsito por sus puertos de barcos que transporten combustibles para las fuerzas armadas israelíes, así como deniega la entrada al espacio aéreo a aeronaves de Estado que trasladen material de defensa.

