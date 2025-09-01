El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arranca el curso con la primera entrevista en más de un año. El líder socialista se sentará este lunes a las 21.30 ante la periodista Pepa Bueno, en el Telediario 2 de TVE, para intentar marcar la agenda y dar por zanjada la crisis que se desató en el PSOE por "el caso Cerdán".

Los escándalos de corrupción que han afectado a los socialistas y han acorralado al Ejecutivo han contribuido al hermetismo mediático del presidente, que en los últimos 365 días no ha concedido entrevistas a medios nacionales. De hecho, la última, en enero de este año se dirigió a medios internacionales: concretamente, participó en una entrevista con CNBC, en el programa Squawk Box, durante la cumbre de Davos (Suiza).

Sánchez presenta este lunes otro acto para esbozar algunas ideas sobre el pacto de Estado que propone para abordar la emergencia climática. El presidente del Gobierno quiere aprovechar las consecuencias de los incendios que han asolado el país este mes de agosto para devolver la conversación pública al terreno de la confrontación ideológica.

En Moncloa creen que el PP sufre en los debates medioambientales precisamente por la presión de Vox. Es el intento del Gobierno de salir del bucle de audios y líos judiciales en el que lleva instalado más de un año.