Sánchez "asume" los incumplimientos con Junts y anuncia un decreto con medidas pactadas con Puigdemont

El objetivo de Moncloa es estirar la legislatura. Por eso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros aprobará un real decreto para "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts. El líder socialista intenta presionar a Puigdemont.

En una entrevista en RAC1, el líder socialista ha reconocido abiertamente los retrasos que señala Junts y que tanto critica la formación independentista: "Yo asumo los incumplimientos", ha dicho. Sánchez ha defendido que el Gobierno está dispuesto a "revertir la situación" con el fin de retomar un diálogo estable que se rompió el mes pasado a nivel parlamentario.

Este mismo real decreto incluirá, entre otras medidas, la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, petición también de Junts.

Sánchez ha insistido en que se reformará el modelo de financiación autonómica. "Cataluña y el conjunto de las CCAA van a ver un nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno. Es un compromiso adquirido con ERC y con el resto de autonomías, con más recursos y en un sistema multilateral, junto a un reconocimiento de las singularidades de los territorios, particularmente, Cataluña", ha expresado. Aunque el líder socialista ha admitido que "probablemente, no se pueda cumplir en su totalidad en los próximos años".