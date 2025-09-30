Sánchez "da la bienvenida" al plan de paz para Gaza anunciado por Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el plan anunciado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en una rueda de prensa desde la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Un plan cuyo objetivo es poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

"España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por Estados Unidos. Hay que poner punto final a tanto sufrimiento", ha señalado el jefe del Ejecutivo a través de la red social X. Palabras que llegaban después de que Trump anunciara formalmente una propuesta que incluye la formación de un órgano de gobierno provisional denominado "Junta de la Paz", que presidirá él mismo.

Sin embargo, el plan, convertido ahora en una propuesta de 20 puntos difundida por la Casa Blanca, requiere ser aceptado por Hamás, el único actor que aún no ha dado su visto bueno. Y si bien Trump agradeció al primer ministro israelí que aceptara el plan de paz, éste no confirmó explícitamente esa adhesión en público, y en círculos diplomáticos persisten dudas sobre hasta qué punto Israel respalda la totalidad de la propuesta

Hay que señalar que el documento prevé un alto al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes en 48 horas y la retirada gradual de las tropas israelíes de Gaza. Además, establece la creación de un organismo de supervisión internacional para la reconstrucción del enclave.

Trump insistió en que Hamás también estaría dispuesto a sumarse: "Estoy escuchando que Hamás quiere que esto se haga". Pero advirtió de que, si la organización rechaza el acuerdo, Israel tendría “todo el respaldo de Estados Unidos para continuar su campaña militar”.