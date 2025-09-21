Sánchez busca contradicciones en la postura del PP sobre Gaza e Israel

El PSOE está preparando una estrategia para intentar que afloren contradicciones en el PP a causa de la guerra en Gaza. Los socialistas y gran parte de la izquierda están convencidos de que se trata de un «genocidio», mientras que en el PP, Alberto Núñez Feijóo habla de «masacre». Sin embargo, hay voces de peso entre los populares, como la de José María Aznar o Isabel Díaz Ayuso que directamente defienden las actuaciones de Israel.

Los socialistas han visto un filón político en esta situación y están preparando una serie de mociones en los ayuntamientos para apoyar al pueblo palestino y respaldar las acciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Con ellas, el PSOE también busca que el PP se posicione claramente a favor o en contra de calificar lo que sucede en Gaza como genocidio.

«Desde el PSOE presentamos mociones en instituciones en apoyo al pueblo palestino y a favor de la paz en Gaza. Para respaldar la posición del Gobierno de España en defensa de la paz, reiterar nuestra absoluta condena al genocidio y a la ocupación ilegal de Israel en Gaza y Cisjordania y exigir al Gobierno de Israel activamente el alto el fuego inmediato y permanente», anunciaron.

Desde hace dos semanas, con el anuncio de una serie de medidas contra Israel, el Gobierno ha colocado el asunto palestino en el centro del debate político con el objetivo de desgastar a la oposición. Critican al PP por ser excesivamente tibios y mantener una posición neutral entre víctimas y sus verdugos.

Pero desde el PP, que no se encuentran cómodos en este debate, opinan que el Gobierno de Pedro Sánchez está usando la crisis en Palestina para desviar la atención de los escándalos de corrupción que le afectan. De hecho, Feijóo le dijo a Sánchez el pasado miércoles que estaría dispuesto a aliarse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con tal de seguir en el poder.

En cuanto a las mociones, el PSOE argumenta que los ayuntamientos, como administraciones próximas a la ciudadanía, «no pueden permanecer indiferentes» frente a este conflicto, ya que se deben defender la dignidad humana y el respeto por el Derecho Internacional y Humanitario, pilares de las instituciones democráticas españolas, según ha recogido Europa Press.

Mediante la moción propuesta, también se mostrará apoyo «incondicional» a la liberación de «todos los rehenes», incluidos los secuestrados por Hamás y a las «nueve medidas» anunciadas por Sánchez hace dos semanas para intentar presionar a Israel y apoyar al pueblo palestino.

Además, el PSOE ha acreditado que la situación en Gaza constituye una catástrofe humanitaria, con una campaña de destrucción masiva que ha dejado 65.000 muertos, incluidos 18.500 niños, y casi dos millones de desplazados.