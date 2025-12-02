Sánchez califica de mentiras las acusaciones de Ábalos y afirma que no aceptará chantajes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este martes de "mentiras" las acusaciones de su exministro José Luis Ábalos contra él y contra el Ejecutivo y ha asegurado que no aceptará ningún tipo de amenaza o chantajes de personas u organizaciones.

En sus primeras declaraciones públicas sobre Ábalos y Koldo García tras la entrada en prisión de ambos, el jefe del Ejecutivo, en una entrevista en RAC1 y al ser preguntado si las acusaciones del ministro son mentiras, ha respondido afirmativamente con un "por supuesto que si".

A renglón seguido ha señalado que todas las personas tienen derecho a defenderse y a reclamar su presunción de inocencia, "pero no a esparcir este tipo de mentiras, bulos y desinformación".

Ha citado entre esas mentiras que él se reuniera con el dirigente abertzale Arnaldo Otegi en 2018 para pactar la moción de censura, y ha considerado curioso que se siga hablando de ello cuando ha sido desmentido por ambos.

Esa ha advertido que es la capacidad que tiene la desinformación para inocular este tipo de cuestiones en el debate público.

Pero ha subrayado que ni como Gobierno ni como partido van a aceptar amenazas o chantajes de personas o instituciones.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que él ha pedido perdón y ha asumido su responsabilidad por la situación provocada por Ábalos y el también secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y considera que es evidente que el Gobierno no ha tenido ni un ápice de connivencia con la corrupción y ha sido contundente contra ella.

Por eso ha dicho que no acepta lecciones de un partido como el PP que tiene treinta causas abiertas por corrupción como tampoco va a aceptar amenazas o chantajes de personas, en alusión a Ábalos.

Al plantearle si tiene miedo de posibles declaraciones futuras de Ábalos, ha repetido que no va a aceptar ninguna amenaza o chantaje.