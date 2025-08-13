Sánchez y Clavijo se reunirán el próximo lunes en La Mareta para hablar sobre migración, agenda canaria y presupuestos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado que finalmente se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el próximo lunes, 18 de agosto, en la isla de Lanzarote, aprovechando la estancia veraniega del jefe del Ejecutivo en La Mareta.

Durante el encuentro, ambos líderes abordarán temas como la migración, la agenda caanria y asuntos presupuestarios y acciones del Gobierno, tal y como ha aseverado el canario en una entrevista en 'La Hora de La 1' de Televisión Española, donde ha anunciado que la reunión con Sánchez tendrá lugar a partir de las 16:30 horas.

Por su parte, el presidente canario ha añadido que espera que los compromisos que se alcancen en dicha reunión acaben siendo "ejecutados y cumplidos" por parte de los diferentes Ministerios competentes. Todo ello mientras se ha quejado de que los compromisos anteriores todavía "no se han cumplido".

"Yo puedo entender la situación política, pero sí espero que de esta reunión y esos acuerdos salgan acciones concretas que se puedan cristalizar en los próximos meses", ha aseverado Clavijo.

Acusa al Gobierno de no querer hacerse cargo de los menores migrantes

El presidente canario se ha mostrado, a través de redes sociales, "convencido de que el Gobierno de España no quiere hacerse cargo" de los menores de los menores migrantes solicitantes de asilo y que está "ganando tiempo" en su derivación a la Península, después de que el Ejecutivo haya cancelado el segundo traslado de estos menores previstos para hoy "por problemas administrativos".

En este sentido, Clavijo ha asegurado en su publicación que el Ejecutivo "quiere dilatar su traslado en el tiempo hasta que se solucione la distribución general entre las Comunidades Autónomas", mientras que ha añadido que "no es creíble" que España -con 50 millones de habitantes- "no tenga plazas de acogida para mil niños y niñas, mientras que en Canarias atendemos a más de 5.000".