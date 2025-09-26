El PP ve a Sánchez "colapsado política, moral y judicialmente" e intensifica su labor de "alternativa"

Desde la tarde-noche de este viernes y hasta el próximo domingo, como adelantó en exclusiva LA RAZÓN, Alberto Núñez Feijóo se encerrará en la ciudad de Murcia con los barones de su partido, para intensificar la "alternativa" y diseñar una hoja de ruta con "propuestas que beneficien a los ciudadanos". Acción y movimiento frente a la parálisis de un Gobierno al que el Partido Popular ve: "Colapsado política, moral y judicialmente".

Son palabras de Miguel Tellado, secretario general de la formación, que Génova ha remitido a la prensa este viernes en un vídeo enlatado en el que confirma que su líder dará prioridad a la inmigración, como avanzó este diario.

"Seguirá dando una respuesta al problema generado por Sánchez con la inmigración". El punto en el se pretende situar el PP con respecto a la lucha contra la inmigración ilegal está "entre quienes quieren hundir el Open Arms con inmigrantes dentro y quienes quieren que España sea el destino favorito de las mafias".

Ayer, el presidente popular avanzó los "principios" sobre los que se levantará su plan migratorio, que endurece ostensiblemente la posición del partido. Sin ir más lejos, prioriza la llegada de personas procedentes de Hispanoamérica. Por su cercanía cultural. También propone endurecer los controles en las fronteras, o la deportación de inmigrantes que delincan, incluso si están regularizados.

El fenómeno migratorio centrará la cumbre de los barones. Pero no será el único tema. "El PP hará patente su apuesta por la igualdad real para combatir al Gobierno que más daño ha hecho a las mujeres", en alusión a los fallos que han salido a la luz en los últimos días con las pulseras antimaltrato, y "defenderá un sistema justo de financiación rechazando tajantemente la quita y el cupo insolidario". Otro debate latente en la vida púbica española.

Lo más importante de la cita de este fin de semana, no obstante, es la sensación que quiere generar el PP en la sociedad de que está levantando un proyecto político capaz de poner punto final al "sanchismo".

"La alternativa está en marcha"

Lo ha recalcado Tellado: "La alternativa está en marcha, cada vez es más grande y más fuerte. Y no para de trabajar por España. Muy pronto lo haremos también desde el Gobierno nacional. Dejaremos atrás el colapso moral, político y judicial de Sánchez y recuperaremos nuestro país".

En su declaración de este viernes, el número dos ha hecho un breve repaso por la "semanita" del Gobierno, con derrotas parlamentarias de calado, como la transferencia de las competencias en inmigración a Cataluña; o la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por "la desprotección que han padecido las víctimas de la violencia machista". Además, ha citado el "cero judicial" de Sánchez, con su hermano "con los dos pies en el banquillo de los acusados". El mismo "camino que le espera a Begoña Gómez".