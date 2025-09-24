Sánchez contradice a la Justicia y afirma que Begoña y su hermano son inocentes: "El tiempo pondrá todo en su sitio"

El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha señalado que tanto su hermano, como su esposa, Begoña Gómez, son inocentes y que el tiempo será el que decida sobre el final de su situación procesal, después de que el magistrado Peinado haya dado el primer paso para mandar a juicio con jurado a la mujer del presidente del Gobierno.

En este sentido, ante las novedades en los casos judiciales de su hermano y su pareja, ha señalado que es el momento de "defender la verdad" y ha pedido que cuando se tome la decisión espera que tenga la misma repercusión acaecida en los últimos meses con las decisiones del juez Peinado.

Con la rectificación de la Audiencia Provincial a la decisión de la juez Beatriz Biedma que ha llevado al banquillo de los acusados al hermano de Pedro Sánchez y al líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, Sánchez, a diferencia de Juan Carlos Peinado, no ha mencionado a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz. Respecto a los casos que azotan a Ferraz y que han implicado a los dos exsecretarios de Organización de la formación socialista no se ha pronunciado.

Sin ataques directos a los jueces de Sánchez

A diferencia del perfil que ha mantenido el presidente del Gobierno desde la apertura del curso político en el que se han repetido los ataques a los jueces, el líder de los socialistas ha esquivado su frase sobre que "los jueces hacen política", de la misma manera que no ha entrado a valorar de manera directa el último giro en la imputación de Begoña Gómez. Para evitar la presión de los medios de comunicación, con sutileza el líder del Ejecutivo ha dejado a la libre interpretación del ciudadano su testimonio. "Saquen ustedes sus conclusiones", ha sentenciado.

A la espera de que se cierre el periplo del líder del Ejecutivo en Estados Unidos, ha sentenciado que España se encuentra a la vanguardia de la defensa de los derechos feministas, eludiendo mencionar el escándalo de las pulseras para proteger a las víctimas de violencia de género que le ha costado la reprobación a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso de los Diputados.

Antes de cerrar su última participación en la mañana de Nueva York el presidente del Gobierno ha ensalzado el discurso del Monarca que ha abierto la Asamblea de la ONU y ha sentenciado que se encuentra en las "antípodas" de las concepciones ideológicas de su homónimo estadounidense.