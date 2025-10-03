Sánchez copia a Sumar al pedir blindar el aborto en la Constitución, una medida que descartó en 2024

El año pasado, Sumar propuso incluir el aborto en la Constitución para blindarlo. Sin embargo, el PSOE descartó intentarlo porque consideraba que no había un consenso político suficiente para poder llevar a cabo una reforma de tal calado, ya que dependía de que el PP también la apoyase.

Ahora, las tornas han cambiado y ha sido la rama socialista del Ejecutivo la que ha propuesto esta medida. El Gobierno ha anunciado este viernes su intención de incluir el derecho al aborto en la Carta Magna "para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".

Según las fuentes de la Moncloa, también buscará "impedir que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica" a través de la modificación del Real Decreto 825/2010. Se trata de una estrategia política después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara una iniciativa de Vox para dar información sobre el llamado "trauma postaborto".

Con ello, Sánchez busca enfrentar al PP y a Vox y elevar la presión sobre Alberto Núñez Feijóo, ya que en su partido conviven distintas sensibilidades con respecto al aborto.

Tras el anuncio, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recordado que Sumar ya planteó esa medida en marzo del año pasado. Se abordó después de que Francia hiciera eso mismo, pero Moncloa lo descartó por la falta de consenso. A pesar de ello, Sumar quería que se mandase igualmente al Congreso, para obligar a los partidos a posicionarse.