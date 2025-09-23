Sánchez defiende a Palestina en la ONU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó ayer el papel de la ONU y la necesidad de más multilateralismo, tras escuchar el cuestionamiento que a esta organización hizo ante su Asamblea General el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sánchez asistió junto al Rey de España, Felipe VI, a la apertura del nuevo periodo de sesiones de esta Asamblea ante la que Trump puso en duda la utilidad de Naciones Unidas, a la que acusó de no haberle ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo. Después de escuchar esas críticas, el jefe del Ejecutivo español subrayó en las redes sociales que, ante los desafíos globales, es necesario más multilateralismo, más transición verde y más paz. Ante la crítica por el reconocimiento de Palestina como Estado, Sánchez defendió la víspera ese reconocimiento y la necesidad de que la comunidad internacional adopte medidas para poner fin a la situación en Gaza. Lo hizo en su intervención en la conferencia internacional celebrada en Naciones Unidas sobre la solución de los dos Estados.

Fuentes del Gobierno español recalcaron que España comparte la postura expuesta por el secretario general de la ONU, António Guterres, ya que hicieron hincapié en que los desafíos compartidos requieren cooperación y respeto al derecho internacional, que subrayaron que es la base para la paz.

Una línea argumental que se prevé que esté presente en el discurso que pronunciará hoy en nombre de España ante la Asamblea General el Rey Felipe VI.