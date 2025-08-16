Acceso

España, en llamas

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar las zonas afectadas por los incendios

El presidente del Gobierno se desplazará este domingo a Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.Brais LorenzoAgencia EFE
Javier Portillo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interrumpirá sus vacaciones para visitar las zonas afectadas por los incendios. El líder socialista se desplazará este domingo a Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, según fuentes gubernamentales.

Sánchez, desde la Residencial Real de La Mareta, en Lanzarote, ha presidido por videoconferencia la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias. El presidente hará una declaración desde un puesto de mando, cuya ubicación concreta Moncloa oculta por motivos de seguridad, pero que "se comunicará en las próximas horas".

El Gobierno explica que Sánchez, a lo largo de la próxima semana, "también visitará otras zonas afectadas por los incendios".

