Sánchez en Londres: contrarrestar la pérdida de prestigio exterior

Pedro Sánchez se reunió ayer con el premier laborista Keir Starmer en Downing Street en la que supuso su primera cumbre bilateral, sellando un acuerdo para reforzar la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos. La cita apenas duró dos horas y no hubo oportunidad de realizar preguntas por parte de la prensa. Pero con la foto en la emblemática puerta negra del Número 10, el presidente del gobierno aspira a mejorar su imagen personal en el ámbito internacional, cada vez más tocada.

Sánchez fue recibido muy cordialmente por el mandatario británico. Ambos se refirieron el uno al otro como “grandes amigos”, se congratularon por haber alcanzado el acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit y mostraron una posición de alineamiento respecto a la situación geopolítica actual, especialmente respecto a la guerra en Ucrania y a la tragedia de Gaza.

Aunque ambos han mantenido hasta ahora posturas muy diferentes sobre el exterminio de los gazatíes por parte de Israel, el premier británico se ha acercado a la posición de España, que reconoció al Estado palestino en mayo del año pasado, al anunciar que Londres también lo hará si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no toma medidas sustantivas para poner fin a la terrible situación en Gaza, alcance un alto el fuego, deje claro que no habrá anexión en Cisjordania y se comprometa a un proceso de paz a largo plazo que ofrezca una solución de dos Estados.

Con todo, previa a la reunión, Sánchez concedió una entrevista a The Guardian donde acusó a Europa y Occidente de “aplicar doble rasero” en relación con las guerras en Ucrania y Gaza. En la entrevista con el rotativo británico afirmó que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, intenta poner fin al orden global basado en normas establecido tras la Segunda Guerra Mundial y defendió además los beneficios de la migración.

En definitiva, no precisamente la mejor carta de presentación ante su anfitrión, cuyo gobierno ha adoptado una línea cada vez más dura con la inmigración, intenta a toda costa presentarse como puente en la relación trasatlántica evitando siempre cualquier crítica pública al inquilino de la Casa Blanca y ha aumentado el gasto en defensa para demostrar a Washington su compromiso con la OTAN.

El memorando firmado ayer entre ambos mandatarios –el primer acuerdo bilateral político entre España y el Reino Unido tras la firma del pacto de Gibraltar – abarca diversos temas, desde igualdad de género, desarrollo sostenible y transición verde y energética.

Pero no hubo anuncios concretos sobre la propuesta de un acuerdo de movilidad juvenil entre España y el Reino Unido para jóvenes entre 18 y 30 años -bajo los términos planteados por la Comisión Europea- que Sánchez formuló en el encuentro bilateral con el mandatario británico en julio del año pasado, durante la cumbre de Comunidad Política Europea.

Tras la reunión, Sánchez y Starmer se sumaron a una mesa redonda empresarial con altos directivos de grandes compañías de los dos países en la que también estuvieron presentes los ministros de Economía, británico y español, Rachel Reeves y Carlos Cuerpo.

Pese a que hubo una época en la que la percepción de Sánchez en el exterior era inmune a los problemas domésticos, la situación ahora es muy distinta. Los procedimientos judiciales en curso -con el caso Koldo y los que afectan al fiscal general del Estado, su esposa y su hermano, junto a la fragilidad de su mayoría parlamentaria, tienen ahora cada vez más peso en reputadas cabeceras como Financial Times, The Economist o The Times, que lo ha llegado a apodar ‘Don Teflon’ como al mafioso Gotti.

Y al deterioro del prestigio personal se suma la pérdida en la influencia política, donde la mala relación con los Estados Unidos, el pulso a la OTAN y la debilitada posición en la UE están dejando a España cada vez más aislada, como quedó reflejado el pasado 12 de agosto, cuando fue excluida de la reunión de Trump y Volodímir Zelenski con media docena de líderes de los principales países europeos, o en su viaje a Sudamérica de finales de julio, cuando el presidente del gobierno sólo se reunió con mandatarios seleccionados mucho más cerca de los posicionamientos de la izquierda radical que de la socialdemocracia europea.