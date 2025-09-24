Sánchez moviliza a la Armada para escoltar la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau

Pedro Sánchez moviliza a la Armada para escoltar la flotilla de la activista por el clima Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. El presidente del Gobierno ha anunciado este miércoles que el buque saldrá este mismo jueves rumbo a Gaza, donde se dirige la embarcación de la paz en la que participan hasta 45 países.

"Vamos a proveer de esta salvaguarda a nuestros conciudadanos, que están expresando la solidaridad de millones de personas en el mundo", ha dicho el líder socialista. Sánchez ha hecho un "balance positivo" de España estos días en la Asamblea General de la ONU y en los eventos paralelos que han tenido lugar esta semana.

El jefe del Ejecutivo, que se ha erigido en punta de lanza de la ofensiva internacional contra Israel por su ofensiva en Gaza, ha subrayado que la "voz de España ha sido alta y clara es en la defensa de los derechos humanos" tanto en Gaza como en Ucrania.

El presidente Sánchez califica la actuación de Tel Aviv como "genocidio", aunque el Rey Felipe VI, durante su intervención este mismo jueves, se ha limitado a calificarlo como "masacre". El jefe del Estado ha optado por no ahondar la crisis diplomática con Israel

Sánchez también ha participado en el foro 'En defensa de la Democracia, luchando contra el extremismo' en Nueva York junto a los presidentes de Chile, Brasil y Colombia y Uruguay y ha anunciado que la próxima edición se llevará a cabo en Madrid el año que viene.

Sánchez ha clausurado el acto junto a Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, que se encuentran en Estados Unidos por el 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

También participaron la expresidenta de Chile y candidata a ser la nueva secretaria general de la ONU, Michele Bachelet, y el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye.

"Trataremos de estar a la altura", ha indicado Sánchez en la clausura de este evento en el que han acordado establecer una red de centros de pensamiento "democrático y progresista" y también colaborar en pos de una gobernanza de la tecnología "al servicio de las personas".

Los estados miembros también han pactado "luchar contra la desinformación climática", según ha remarcado el jefe del Ejecutivo español.