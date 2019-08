El ofrecimiento del puerto de Algeciras para que desembarque el Open Arms ha pillado por sorpresa al alcalde de la ciudad y a la propia Junta de Andalucía. En declaraciones a LA RAZÓN, José Ignacio Landaluce (PP) ha subrayado que se ha enterado por la prensa. “Yo me he enterado por la prensa. Nadie me ha llamado de la administración del Estado, ni Interior”, ha asegurado.

Además, ha insistido en que tampoco se ha hablado con la Junta de Andalucía, pese a que el presidente se encuentra a escasa “media hora” del Campo de Gibraltar. “Es fundamental que se hable con la Junta de Andalucía, el tema sanitario, el tema de los menores”, ha indicado, en referencia a la organización del dispositivo de desembarco en la ciudad andaluza.

En este sentido, ha indicado que no hay ningún problema en organizarlo todo, ya que la ciudad suele recibir esa oleada de personas cada día. Hace un año se puso en marcha el Centro de Atención Temporal para la primera acogida de inmigrantes que está funcionando con total normalidad y podrá recibir a los inmigrantes del Open Arms. En su opinión, “es un riesgo que estando puertos a menos de un día de navegación como Valencia o Barcelona se haya elegido Algeciras”, ha subrayado.

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha acusado a Sánchez, de "despreciar a Andalucía" por haber ofrecido el puerto de Algeciras (Cádiz) "sin dirigirse al Gobierno autonómico". "Andalucía es tierra solidaria y de acogida y, además, tiene dignidad. Pedro Sánchez ha vuelto a despreciar a Andalucía ofreciendo el Puerto de Algeciras para Open Arms sin dirigirse al Gobierno autonómico. Basta de bandazos. Exigimos lealtad institucional, coordinación y respeto", ha señalado Moreno en su cuenta en Twitter.

Por otra parte, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Elías Bendodo, ha dicho que “el Ejecutivo local pondría todo de su parte para estar a la altura y dispondría los mecanismos a su disposición para que se establezca el dispositivo”. Sin embargo, también cargó contra Sánchez: “Sorprende un nuevo bandazo del Gobierno: hace poco dijo que el barco debería llegar al puerto más cercano y él lo ha mandado al más lejano”. Bendodo lamenta especialmente “la falta de diálogo y de lealtad porque nadie se ha puesto en contacto con Andalucía para comenzar a montar el dispositivo”.