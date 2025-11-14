Sánchez orquestó la reforma de los estatutos del PSOE para permitir la candidatura de Gallardo

41º Congreso Federal del PSOE. A caballo entre el letargo del mes de noviembre y el inicio del mes de diciembre en la localidad de Sevilla, los socialistas se agolparon para celebrar el último Congreso Federal hasta la fecha. Con las primeras pruebas recogidas por la Unidad Central Operativa (UCO) en el mes de julio y ante la citación del presidente de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo y la del hermano de Pedro Sánchez, David, pronunciada por la jueza que instruye el caso encima de la mesa, el presidente del Gobierno orquestó una reforma de la normativa estatutaria del PSOE.

A raíz del avance de la magistrada, Beatriz Biedma, que llamó a declarar a Gallardo tres días antes del inicio del último Congreso Federal de la formación socialista, se realizaron diversos retoques en los documentos para eludir el mandato del Código Ético fechado en el año 2023.

Con la sospecha de los avances de la Justicia sobre la plaza otorgada al hermano de Sánchez que han terminado con la imputación tanto del líder de la facción socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, como de la del 'músico', David Sánchez, el jefe del Ejecutivo bloqueó el impacto del Código Ético que obliga a todas las personas convocadas a un juicio oral a abandonar, al menos de manera temporal, sus funciones. "Se establecerá en todo caso, la suspensión cautelar automática de la afiliación de las personas incursas en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción", reza el Código Ético de la formación.

Gracias a un nuevo juego con las palabras fabricado desde la sede de Ferraz, el artículo 5.9 del Código Ético, que regula la apertura de un juicio oral, quedó sin relevancia. A diferencia del documento presentado el 11 de noviembre de 2023, que recurría al artículo mencionado para los delitos que suponen la dimisión del implicado- tráfico de influencias se encuentra en la recopilación-, la nueva regulación propuesta no toma en consideración el Código Ético. Obviando que los afiliados de la formación socialista conocen los límites éticos, se expresa que la resolución será tomada "mediante la decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión ", sin embargo, no se obliga a la persona a dimitir en el caso que no quiera abandonar su cargo.

Pedro Sánchez arropa este miércoles a Miguel Ángel Gallardo en un acto del PSOE en Mérida Europa Press

De la misma manera, en sus cerca de 100 artículos no se produce ninguna mención a la apertura de un juicio oral, lo que contrasta con los Estatutos de 2023 que ofrecían un capítulo destinado a la apertura de los juicios de esta índole. Este cambio se produjo con la citación de la magistrada, Beatriz Biedma, al hermano del presidente del Gobierno y al actual candidato del PSOE para gobernar en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Gallardo comenzará los primeros actos de cara a las elecciones en Extremadura con la presencia de Sánchez

Imputado y en vista de declarar ante la Justicia. Pese a su situación y a las críticas que han surgido en las últimas semanas en el entorno del PSOE en Extremadura, el líder de los socialistas en la región comenzará los primeros actos de precampaña con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde Mérida el próximo miércoles 19 de noviembre dará comienzo su búsqueda de votantes.