Sánchez pide "tiempo" a Puigdemont para que no rompa: "A Cataluña le sienta bien este Gobierno"

El ultimátum que lanzó este miércoles Junts al Gobierno, que amaga con retirar su apoyo si no se cumplen los acuerdos pendientes, ha recibido este jueves una respuesta con mensaje implícito por parte de Pedro Sánchez, que se ha desplazado a Bruselas para participar en el Consejo Europeo.

El presidente ha advertido de que una ruptura situaría a la formación de Carles Puigdemont como responsable de entregar el poder a la derecha y la ultraderecha. Parafraseando las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras —quien habló de que había llegado “la hora del cambio”—, Sánchez ha replicado: “Cuando hablamos de cambios, pueden ser para avanzar o para retroceder, para volver no una hora atrás, sino 50 años atrás”. Y ha asegurado que "a Cataluña le sienta bien este Gobierno".

Antes de participar en la reunión con el resto de líderes comunitarios, el jefe del Ejecutivo ha defendido que su Gobierno de coalición representa “el cambio para avanzar”, situando así a Junts ante la disyuntiva de seguir respaldándolo o propiciar una “involución”, como la que, ha dicho, proponen PP y Vox.

Con un tono que ha mezclado firmeza y conciliación, Sánchez ha remarcado su compromiso de "cumplir" con los acuerdos alcanzados, aunque ha matizado que algunos "no dependen únicamente del Gobierno", como la oficialidad del catalán en la Unión Europea —bloqueada por la falta de consenso entre los Veintisiete— y la cesión de competencias en inmigración, pendiente de mayorías parlamentarias. "Estamos trabajando en ello", ha insistido Sánchez, pidiendo paciencia ante el ultimátum, porque —subrayó— "requiere tiempo, dedicación y esfuerzo".