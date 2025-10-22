Sánchez practica para el Senado y niega la financiación ilegal del PSOE

Desde que estalló el "caso Koldo" y se ramificó como "caso Cerdán", las sesiones de control en el Congreso son monotema. Este miércoles no ha sido una excepción. Aunque el presidente del Gobierno ha podido practicar para la trampa del Senado, donde tendrá que comparecer el día 30 para explicar precisamente esa corrupción y si su partido se financió ilegalmente; extremo que Pedro Sánchez ha vuelto a negar cuando le ha preguntado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "No", ha espetado con aire chulesco.

Feijóo no se ha podido resistir a mencionar el lapsus de Yolanda Díaz este martes en el Senado. La vicepresidenta segunda dijo que "queda gobierno de corrupción" para rato. Pero Sánchez la ha excusado porque "los tiene cualquiera. "Usted es un campeón del lapsus. ¿O es que cunado dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra 1964 en 1984 en vez de en 1969 no es un lapsus, si no incultura? Este gobierno gobierna...". Y a partir de ahí, la retahíla habitual de medidas del Ejecutivo.

Pero no ha quedado ahí. Sánchez tampoco ha podido resistirse a meter el dedo en el liderazgo de Feijóo, que quiere derribar a cualquier precio: "Usted ha renunciado a poner orden en su partido. Ha renunciado a exigirle responsabilidades a Moreno Bonilla por la crisis de los cribados que es la mayor crisis de confianza del sistema nacional de salud. Dijeron que fueron cuatro casos y resulta que son 2.000 [...] Está a un tris de renunciar a ser jefe de la oposición y ceder sus escaños al señor Abascal".

El líder del PP ha replicado con los lapsus: "Yo al menos no me equivoco de continente". Y acto seguido, ha dibujado una España asediada económicamente: "La deuda pública no hace más que subir y no mejoran nuestros servicios públicos. Por qué no explica por qué tiene que pagar un 40% más de impuestos. Los únicos que viven mejor ahora que antes son su gobierno y los mil asesores. Le pregunté si Cerdán era honrado y dijo usted que sí. ¿Desde que es secretario general, el PSOE se ha financiado ilegalmente?".

- "No", ha espetado Sánchez.

El presidente ha despachado el cara a cara sin entrar otra vez en la corrupción. El país va bien, dice.