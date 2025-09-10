Sánchez presume de reducir la inmigración ilegal y se olvida de la oleada de cayucos en Baleares

El nuevo curso político ha comenzado con el mismo nivel de crispación con el que se marcharon los representantes políticos de vacaciones. Con un debate bronco lleno de acusaciones y descalificaciones entre los grupos parlamentarios, ha pasado desapercibida la declaración de la mujer del líder de los socialistas, Begoña Gómez, y las intervenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta ha sido la tónica en el Congreso, hasta que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha preguntado sobre el aluvión de agresiones sexuales perpetradas por menores no acompañados en España. El jefe de la tercera fuerza política ha aseverado que los españoles sienten que el jefe del Ejecutivo es un "corrupto, traidor e indecente", alusiones que ha retirado Francina Armengol del diario de sesiones y que pese a las peticiones de la formación no se han recuperado.

Cuestionado por las partidas destinadas al campo migratorio, el inquilino de Moncloa se ha olvidado de la oleada de cayucos que azotan las Islas Baleares y ha celebrado que es números globales la inmigración ilegal se ha reducido un 30 % en España. Sin olvidar colocarse una medalla ha señalado que el Gobierno "lucha contra las mafias y ha reforzado el control de fronteras", reprochando a Abascal que promueven la natalidad pero que no quieren inmigrantes.

Marlaska replica la posición de Sánchez

Sin la contingencia migratoria que había solicitado el Govern de Marga Prohens, el Partido Popular ha trasladado su preocupación con la deriva migratoria a Fernando Grande- Marlaska. "¿Sigue usted negando la existencia de la ruta balear?", ha recriminado el diputado popular José Mari Bosó, ante la falta de contundencia del responsable de la cartera de Interior. De la misma manera que el jefe de los socialistas, Marlaska se ha limitado a recordar los datos globales de España y de la reducción, obligada por el Tribunal Supremo, de las oleadas de cayucos en Canarias.

La insistencia del Gobierno por eludir la desesperada situación a la que se enfrenta el Govern de Marga Prohens no ha despistado al Partido Popular que ha recordado los avisos de Baleares ante el cambio de ruta de las mafias para llegar a España.

En este sentido, Baleares ha registrado un aumento del 11%, con el que en los primeros ochos meses del año cerca de 4.000 inmigrantes han llegado a Baleares. En repetidas ocasiones, el Gobierno de Marga Prohens ha denunciado que los medios se encuentran "a más del 1.000% por ciento de ocupación por encima de los recursos disponibles", debido a un aumento del 80% en las personas que han llegado de manera irregular a las Islas Baleares.