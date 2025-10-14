Sánchez reconoce que también pudo recibir pagos en efectivo del PSOE para "liquidar gastos", pero defiende que es un mecanismo legal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido esta mañana que "seguramente" haya recibido en alguna ocasión algún pago en efectivo del PSOE en concepto de liquidaciones de gastos, como hizo el ex secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Yo, como secretario general del PSOE, no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto", ha espetado, al tiempo que ha defendido que es un "mecanismo legal" y ha garantizado que "no hay financiación ilegal en el PSOE", pues en el seno del partido "no hay cabida ni para la corrupción ni para las conductas machistas".

