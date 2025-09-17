Acceso

Sánchez reconoce que no tiene "mayoría parlamentaria" pero presume de "estabilidad"

Rifirrafe entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición por Gaza: "Por seguir en el poder usted pactaría hasta con Netanyahu"

Pepe Luis Vázquez
Miércoles de sesión de control en el Congreso de los Diputados. Comenzó el debate el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que expuso una teoría: cada vez que el presidente del Gobierno anda en apuros domésticos, se saca un comodín internacional de la chistera. "Que imputan a su mujer, Milei. Que encausan a su hermano, Trump. Que su número dos sigue en la cárcel, Eurovisión". Para él, apuntó, "todo es un juego de trileros", y le espetó: "Usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar sus vergüenzas".

Después, al hilo de la última polémica que sacude a su rival, "la Justicia ha dado 60 días para investigar su conflicto de intereses por el rescate de una compañía por 475 millones en la que su mujer tenía intereses económicos", lanzó varias preguntas: "¿Ya tiene una nueva cortina de humo? ¿Va a retirar los equipos españoles de la Euroliga de basket? ¿La selección española del mundial? ¿Cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista?".

Por primera vez, Pedro Sánchez decidió responder a un interrogante. El cuarto: "Gobernamos con estabilidad y eficacia". Una afirmación que desarrolló: "En estos siete años ha habido siete primeros ministros en Francia, seis primeros ministros en Austria, cinco en el Reino Unido. Y de la política nacional, usted es el tercer líder del PP". Según presumió, su gabinete "gobierna con estabilidad y con eficacia". Para muestra, las "43 iniciativas" aprobadas en lo que llevamos de legislatura.

Pero no se quedó ahí, en su réplica a Feijóo, el presidente prosiguió con la idea de que su Ejecutivo goza de "estabilidad" aunque no le salgan las cuentas en la Cámara Baja: "Este Gobierno garantiza la estabilidad no porque tenga una mayoría parlamentaria, sino porque gobierna para la mayoría". Según su tesis, "la estabilidad no la da una mayoría absoluta".

