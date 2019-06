Trump a Sánchez: «Me encanta España»

El presidente español ha saludado con simpatía al príncipe heredero de Arabia Saudi bin Salman a su entrada al plenario de la Cumbre del G 20 en Osaka y después de intercambiar unas breves palabras con el y nada más llegar a su sitio ha recibido el saludo del presidente de Estados Unidos Donald Trump. El contundente lenguaje corporal del magnate parece indicar otra cosa pero fuentes gubernamentales han confirmado que el magnate estadounidense fue cordial con el español y le aseguró que le «encanta España».

Pedro Sánchez comenzó su trabajo en la Cumbre de Líderes del G20 con una reunión de coordinación con los mandatarios europeos presentes en Osaka en la que se constató la necesidad de establecer un frente común «en defensa del multilateralismo, el comercio internacional y la neutralidad climática en línea con el Acuerdo de París» frente a los retrocesos que otras potencias internacionales -señaladamente Estados Unidos y China, enzarzados en su particular guerra comercial- pueden provocar mediante su pasividad.

A la reunión han acudido la primer ministra de Reino Unido, Theresa May; la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro italiano, Giuseppe Conti; su homólogo holandés, Mark Rutte; el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron; el aún presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El otro lado del atlántico estuvo también representado por el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, que mantiene unos puntos de vista análogos a la Unión Europea (y antagónicos a los del presidente estadounidense). La incorporación al bloque europeo de Trudeau, con el que el presidente Sánchez mantiene una buena relación personal y una evidente afinidad ideológica, pretende visibilizar que Europa no está sola en el grupo de países que siente con urgencia la necesidad de luchar contra el cambio climático.

Según informaron fuentes de Moncloa, en el encuentro, celebrado horas antes del comienzo de la Cumbre propiamente dicha, se ha hablado de «de coordinación y de un incremento de la ambición frente a los retos, especialmente del cambio climático, comercio y migraciones». Como ya se apuntó, Sánchez ha destacado «la unión de en una firme defensa del multilateralismo, el comercio internacional y de la neutralidad climática en línea con el Acuerdo de París» y en esta misma línea, Juncker también ha afirmado que es necesaria «una declaración firme sobre cambio climático», y no repetir el fiasco en este sentido de la anterior cumbre del G20 del pasado diciembre en Buenos Aires.

Otro de los temas que el presidente español ha puesto encima de la mesa fue Mercosur. Sánchez ha pedido que se culmine ya la negociación para aprobar el acuerdo. Siempre según fuentes gubernamentales, durante la reunión previa a la Cumbre no se ha abordado la cuestión del reparto institucional de la UE, ya que este será un acuerdo a 28 del que se hablará en Bruselas. No obstante, el presidente español si abordará esta cuestión en otros encuentros informales con los líderes europeos presentes en la cumbre.

Por primera vez en una Cumbre del G20 y por la iniciativa de la delegación española esta tarde se producirá un encuentro entre los jefes de Gobierno iberoamericanos presentes en Osaka. Precisamente con uno de ellos, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, se ha cruzado por primera vez Pedro Sánchez. Según informaron fuentes brasileñas, durante el encuentro Bolsonaro agradeció al presidente en funciones la manera que están teniendo las autoridades españolas de tratar el caso del alijo de droga encontrado en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. Bolsonaro reafirmó ante Sánchez «su defensa de castigos severos a los traficantes de drogas».

Más adelante el presidente ha celebrado una bilateral con el primer minsitro japonés Shinzo Abe en la que han hablado de intercambio de apoyos en candidaturas internacionales. Además durante la segunda sesión de trabajo, dedicada a la innovacion, la economía digital y la inteligencia artificial, Pedro Sánchez se ha dirigido al resto de líderes de Gobierno. Previamente España ha sido uno de los países firmantes de la declaración sobre economía digital en la que se ha lanzado la «Iniciativa Osaka» para «demostrar el compromiso para promocionar el diálogo y la legislación internacional en asuntos relativos al comercio electrónico en el Organizació Mundial del Comercio».