Sánchez da la vuelta por avería en el Falcon y no estará en la foto de París con Zelenski

El presidente del Gobierno, Pedro Sñanchez, ha tenido que dar la vuelta por avería en el Falcon cuando se dirigúa a París a participar en la reunión de la llamada "Coalición de Voluntarios" en apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia. Ya habían pasado 40 minutos de vuelo cuando se tomó la decisión debido a que las condiciones no eran las adecuadas, aunque aún no se ha especificado la naturaleza de la avería.

Según han confirmado a LA RAZÓN fuentes de Moncloa, "el avión en el que viajaba el presidente del Gobierno ha sufrido una avería que ha obligado a regresar a Madrid. El presidente asistirá de forma telemática a la reunión que se celebraba en París. Otros líderes como Starmer o el propio Trump también lo harán de forma telemática".

Lo cierto es que Sánchez se va a perder la foto con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, después del fiasco en la Casa Blanca, una reunión mantenida el pasado 18 de agosto y en la que no estuvo invitado junto a la plana mayor de la Unión Europea que arroparon al ucraniano. Esta cita en la capital francesa tiene como principal objetivo certificar las garantías de seguridad que sus miembros darán a Ucrania en caso de acuerdo de paz con Rusia o de alto el fuego.

En el encuentro en el Palacio del Elíseo, presidido por el presidente francés, Emmanuel Macron, y por el primer ministro británico, Keir Starmer (que tampoco estará físicamente por una cuestión de agenda), Zelenski volverá a recibir el respaldo comunitario. Al término del encuentro, está prevista una conversación telefónica con Donald Trump, del que los 35 miembros de este grupo de aliados de Kiev esperan que concrete el apoyo y las garantías de seguridad que, supuestamente, ofreció en la mini cumbre en el Despacho Oval.