Santiago Abascal planta al Rey en el desfile del 12 de octubre: no acudirá a la Tribuna de Autoridades

El presidente de la formación de Vox, Santiago Abascal ha comunicado al Rey de España que no se sentará en la Tribuna de Autoridades del desfile del próximo 12 de octubre y que mantendrá su presencia desde la calle junto con los ciudadanos que acudan al evento para conmemorar la Fiesta Nacional.

En un comunicado que ha compartido la formación en sus redes sociales, se ha discernido que el líder de la formación no acudirá al Día de la Hispanidad junto al resto de autoridades para evitar "blanquear al Gobierno de Pedro Sánchez que es el responsable de una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España". De la misma manera ha señalado que esta decisión ha sido consensuada y comunicada a la Casa Real.

Para el líder de Vox, los últimos acontecimientos que se han producido en el seno del Gobierno, junto con la presión de la OTAN son inaceptables y dañan la imagen de España. De manera consensuada con las autoridades políticas, ha señalado que no "se puede ni se debe fingir normalidad institucional" con un Ejecutivo que busca dinamitar el Estado de Derecho desde las instituciones, lo que impide una "convivencia pacífica y pone en "grave peligro la seguridad de los españoles".

Sin relación con Pedro Sánchez en el desfile de la Hispanidad

La panorámica junto al resto de los ciudadanos, será el lugar elegido por el líder de la formación con sede en Bambú para seguir el desfile militar que conmemora el Día de la Hispanidad y pondrá de manifiesto la nula relación con el líder de los socialistas. "El presidente de VOX considera que su sitio está junto a los españoles, y ya hace tiempo que decidió que sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno en el Congreso de los Diputados", reza el comunicado de la formación.

La ausencia en la Tribuna de Autoridades contrasta con la presencia de varios alcaldes afectados por la DANA en Valencia que han aceptado la invitación del Monarca para unirse a la celebración de la Fiesta Nacional, después de que Su Majestad haya acudido de manera asidua a los territorios afectados de la Comunidad.