Santos Cerdán acusa al juez de "distorsionar" sus pronunciamientos y de actuar con ironía

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha acusado al magistrado del caso Koldo, Leopoldo Puente, de "distorsionar" el contenido de sus propias resoluciones vulnerando de esta forma sus derechos. La defensa exmilitante socialista, que mantiene que su imputación en esta causa de corrupción responde a motivaciones políticas, ha reprochado también al magistrado su ironía al asegurar que se erigen en "paladín de los derechos parlamentarios de terceros".

"Desde luego es así como en todos los casos a través de la defensa de los derechos de nuestros mandantes defendemos las garantías del resto de los ciudadanos frente a eventuales abusos o violaciones y en este caso de modo duplicado", responden los dos abogados de Cerdán en el recurso al que ha tenido acceso LA RAZÓN. En su escrito, la defensa del político socialista insiste en que se practique la batería de diligencias solicitadas y que fueron denegadas por el magistrado el pasado 15 de septiembre.

Los abogados de Cerdán elevan el tono contra el magistrado del Tribunal Supremo que declinó darle traslado de todas las evidencias digitales que obran en la causa o de incorporar a esta parte del procedimiento el sumario, también del caso Koldo, que se sigue en la Audiencia Nacional.