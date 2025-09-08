Santos Cerdán pide de nuevo su libertad y que cite a agentes de la Guardia Civil

Santos Cerdán ha pedido al Tribunal Supremo que le deje en libertad. Tal y como avanzó LA RAZÓN, que fuera número tres del PSOE ha vuelto a reclamar al magistrado Leopoldo Puente que le levante la medida cautelar de prisión y que, además, cite a nuevos testigos. En concreto, solicita que se cite a declarar al comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba, y a otros compañeros de su unidad.