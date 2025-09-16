Sentencia firme: la Justicia exige a la Oficina de Conflictos de Intereses que investigue a Sánchez por el rescate de Air Europa

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid notificó la semana pasada a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el auto por el cual le obliga a investigar a Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa.

Se trata de la última parada de un litigio que comenzó el Partido Popular en marzo de 2024, cuando demandó al presidente del Gobierno ante la Oficina por los negocios de su mujer con la aerolínea. La tesis era que se tendría que haber inhibido en el Consejo de Ministros que dio luz verde a las ayudas. La denuncia quedó archivada y los populares decidieron recurrir esta decisión en los tribunales.

Fue el pasado mes de junio cuando el TSJM emitió una primera sentencia en la que dejaba claro que la Oficina tenía que investigar el rescate de Air Europa. Un primer pronunciamiento favorable para el PP, que ahora se ve refrendado con una sentencia firme.

(Habrá ampliación)