Acceso

España

Tribunales

Sentencia firme: la Justicia exige a la Oficina de Conflictos de Intereses que investigue a Sánchez por el rescate de Air Europa

En el auto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ratifica en su decisión de reclamar al organismo que investigue el rescate, como reclamó el PP en una demanda que quedó archivada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, y por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, preside la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista (Congreso, Senado y Parlamento Europeo) en la Sala Ernest Lluch del Congreso, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reúne este lunes 15 de s...
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en el Congreso de los DiputadosDiego RadamésEuropa Press
Pepe Luis Vázquez
Creada:
Última actualización:

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid notificó la semana pasada a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el auto por el cual le obliga a investigar a Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa.

Se trata de la última parada de un litigio que comenzó el Partido Popular en marzo de 2024, cuando demandó al presidente del Gobierno ante la Oficina por los negocios de su mujer con la aerolínea. La tesis era que se tendría que haber inhibido en el Consejo de Ministros que dio luz verde a las ayudas. La denuncia quedó archivada y los populares decidieron recurrir esta decisión en los tribunales.

Fue el pasado mes de junio cuando el TSJM emitió una primera sentencia en la que dejaba claro que la Oficina tenía que investigar el rescate de Air Europa. Un primer pronunciamiento favorable para el PP, que ahora se ve refrendado con una sentencia firme.

(Habrá ampliación)

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas