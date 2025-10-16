Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: "La vivienda sí que baja, y quien diga lo contrario no vivió el 2006"

La crisis de la vivienda en España atraviesa uno de sus momentos más tensos en las últimas dos décadas. Según datos del portal Fotocasa, el precio de la vivienda de segunda mano ha experimentado un incremento interanual del 17% en el tercer trimestre de este año. Este aumento sitúa el metro cuadrado en 2.756 euros, lo que representa la subida más acusada desde hace veinte años. El encarecimiento no solo afecta a quienes buscan comprar, también golpea con fuerza al mercado del alquiler, donde los precios han alcanzado niveles que muchos consideran insostenibles para los ingresos medios. La dificultad para acceder a una vivienda empieza a afectar también a jóvenes y familias que hasta hace poco sí podían aspirar a una propiedad.

El portal Idealista, por su parte, ha señalado que el precio del alquiler subió un 10,9% en el mismo periodo, alcanzando los 14,5 euros por metro cuadrado. Esto significa que alquilar una vivienda de apenas 80 metros cuadrados cuesta de media 1.160 euros al mes, una cifra que sobrepasa con creces la capacidad económica de numerosos hogares. La situación está generando un desplazamiento forzoso de familias hacia zonas periféricas, una mayor presión sobre la vivienda pública y un aumento de la tensión social en los principales núcleos urbanos del país. Cada vez más ciudadanos destinan más del 40 por ciento de sus ingresos al pago del alquiler, muy por encima de lo recomendado por los organismos internacionales.

Entre las causas que explican esta escalada están la persistente escasez de oferta frente a una demanda creciente y la presencia de perfiles especulativos en el mercado inmobiliario. Promotores, fondos de inversión y propietarios con múltiples activos participan en dinámicas de acaparamiento que reducen las posibilidades de acceso a una vivienda digna para gran parte de la población. Esta situación se ve agravada por la falta de medidas efectivas para regular los precios. No obstante, el comportamiento del mercado inmobiliario es cíclico y suele atravesar fases de corrección, lo que podría dar paso a una desaceleración del crecimiento e incluso a una moderación de los precios en los próximos trimestres si se produce un cambio.

La bajada del precio de la vivienda en 2006

El analista inmobiliario y experto en el mercado de la vivienda, Sergio Gutiérrez, dado a conocer en redes sociales por sus consejos sobre el estado del sector, expone las aristas que se ciernen sobre esta situación, comparando los antecedentes de la crisis de 2008 con la actualidad. "Si dices que la vivienda nunca baja será porque no compraste nada en el 2006 o en el 2007 porque en aquella época no fuimos pocos los que nos la pegamos bien fuerte", declara el especialista del mercado inmobiliario haciendo referencia al periodo de recesión que posteriormente desembocó. Para ello, hay que tener en cuenta, como ante se ha mencionado, el carácter cíclico del sector.

"De hecho, si sigues esperando subidas en la vivienda de doble dígito olvídate porque a partir de ahora si quieres revalorizaciones mágicas, como la de los últimos años, eso no va a pasar", explica en relación al límite que se ha llegado en algunas zonas específicas de España, donde los precios no pueden incrementar más debido a que no son accesibles para el público general. Asimismo, respecto al perfil que se dedica a comprar con el fin de la rentabilidad, las cosas serán bien distintas de ahora en adelante y una simple modificación den los tipos de interés puede constituir un agravio notable en el bolsillo de los inversores, que han hallado en la vivienda una oportunidad de negocio.

El aviso que manda el experto a los inversores

De concretarse aquello que asegura el experto en vivienda, la realidad y el paradigma respecto a los perfiles especuladores del precio de la misma puede dar un giro abrupto que cambie la forma de ver y concebir el mercado. "Venimos de cuatro años donde invertir ha sido fácil porque todo venía de cara, ahora hay más riesgos y si no vas con cuidado puedes tener un error que dure 30 años", esclarece Gutiérrez. Finalmente, el aviso que el analista procesa sobre esta clase de inversores es claro y conciso. "Si compras apalancado, cuidado: una subida de tipos te puede dejar con más hipoteca que alquiler", concluye,