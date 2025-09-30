Siga en directo LA RAZÓN de... Alberto Núñez Feijóo

"Intentaré ser breve porque entiendo que el Grupo Atresmedia me ha invitado a este Foro básicamente para hacerme preguntas. Y a mí me parece bien. En consecuencia, deduzco que este turno inicial es una cortesía, que quiero agradecer, pero de la que no voy a abusar. No vaya a ser que luego me lo hagan pagar endureciendo el interrogatorio.

La primera va dirigida a los rivales políticos de mi partido. La verdad es que a mí no me preocupan en exceso las etiquetas interesadas, pero les resolveré el dilema. No somos ni duros ni blandos, somos firmes y sólidos". "Somos el primer partido de España porque representamos hasta las últimas consecuencias a la inmensa mayoría del pueblo español".

"Somos una gran Nación que ve cómo le están secuestrando la igualdad, el bienestar y la convivencia. Una gran nación que siente vergüenza de su Gobierno. Y una gran Nación que no se conforma con el pataleo, sino que persigue el cambio.

Somos el primer partido de España porque nos rebelamos, como la mayoría de la gente, contra las anomalías que se han instalado en España. Pero también porque no nos basta con sentirnos indignados ante lo que está pasando.

La indignación que tiene miedo a gobernar es un fraude que sólo favorece a la coalición de intereses que malgobierna España.