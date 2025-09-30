LA RAZÓN de...
Siga en directo LA RAZÓN de... Alberto Núñez Feijóo
El presidente del Partido Popular visita la sede de nuestro diario y analizará la actualidad política nacional e internacional
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, será el protagonista de LA RAZÓN de... en nuestro diario. El líder de la oposición analizará la situación política nacional e internacional, en un acto que el director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, será el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y que contará con un turno de preguntas a cargo de Santiago González, director General de Antena 3 Noticias; Julián Cabrera, director de Informativos de Onda Cero; Ángela Vera, periodista de La Sexta; y Carmen Morodo, subdirectora de LA RAZÓN.
El acto dará comienzo a las 19:30 horas y el turno de preguntas se producirá a partir de las 20:00 horas.
Feijóo: "Somos el primer partido de España porque representamos hasta las últimas consecuencias a la inmensa mayoría del pueblo español"
"Intentaré ser breve porque entiendo que el Grupo Atresmedia me ha invitado a este Foro básicamente para hacerme preguntas. Y a mí me parece bien. En consecuencia, deduzco que este turno inicial es una cortesía, que quiero agradecer, pero de la que no voy a abusar. No vaya a ser que luego me lo hagan pagar endureciendo el interrogatorio.
Así que compartiré con ustedes simplemente tres reflexiones: La primera va dirigida a los rivales políticos de mi partido. La primera va dirigida a los rivales políticos de mi partido. La verdad es que a mí no me preocupan en exceso las etiquetas interesadas, pero les resolveré el dilema. No somos ni duros ni blandos, somos firmes y sólidos". "Somos el primer partido de España porque representamos hasta las últimas consecuencias a la inmensa mayoría del pueblo español".
"Somos una gran Nación que ve cómo le están secuestrando la igualdad, el bienestar y la convivencia. Una gran nación que siente vergüenza de su Gobierno. Y una gran Nación que no se conforma con el pataleo, sino que persigue el cambio.
Somos el primer partido de España porque nos rebelamos, como la mayoría de la gente, contra las anomalías que se han instalado en España.
Pero también porque no nos basta con sentirnos indignados ante lo que está pasando.
La indignación que tiene miedo a gobernar es un fraude que sólo favorece a la coalición de intereses que malgobierna España.
Marhuenda: " El nerviosismo que hay en Moncloa significa que váis a llegar al poder"
Francisco Marhuenda: "Es un honor presentar al próximo presidente de España. Feijóo representa una oposición sólida, una alternativa en todos los terrenos. La inestabilidad no beneficia ni a la economía ni a la sociedad española, a pesar del Gobierno. El crento derecha es muy exigente con sus líderes. tenéis que sufrir los ataques de la izquierda mediática. Y vais a llegar. El nerviosismo que hay en Moncloa significa que váis a llegar".
Alberto Núñez Feijóo llega a LA RAZÓN
El presidente del PP ha llegado a la sede de LA RAZÓN, donde ha sido recibido por el presidente del diario Mauricio Casals y el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras. Al acto asistirán más de 400 personas del ámbito político, empresarial, judicial y del mundo de la cultura. Entre otros, están presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el director de Atresmedia Radio, Ramón Ossorio; el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; Francisco Reynés, CEO de Naturgy; Javier Sierra, consejero delegado de Aresbank; Mariano González Sáez, CEO del Canal de Isabel II; diputados, senadores y los alcaldes de Pozuelo de Alarcón, Plasencia, Tres Cantos, Humanes, entre otros.
