Siguen las pateras en Baleares: rescatados otros 94 inmigrantes

Un total de 94 migrantes llegaron a lo largo de este jueves a bordo de cuatro pateras a las costas de Baleares, la última de ellas localizada la pasada noche al sureste de la isla de Cabrera (Mallorca) con 20 ocupantes.

La primera patera de este jueves, con 22 personas de origen magrebí a bordo, llegó de madrugada a la playa de Migjorn de Formentera y la segunda, con 26 ocupantes de origen subsahariano, fue localizada en la playa de Cala Pi, en el municipio mallorquín de Llucmajor, informó la Delegación del Gobierno.

El servicio marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron hacia las 13.00 horas a otras 13 personas de origen magrebí de una patera al sureste de Cabrera, donde por la noche fue localizada la cuarta patera de la jornada, en la que viajaban 20 personas de origen subsahariano.

La llegada de estas nuevas barcas se produjo tras una jornada de miércoles en la que se contabilizaron 257 migrantes que alcanzaron Baleares a bordo de 16 pateras.

En lo que va de año han llegado a Baleares al menos 4.316 personas en 230 embarcaciones, según el recuento de EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

En 2024 llegaron al archipiélago de forma irregular por mar 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.