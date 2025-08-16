Un socialista frente al 'sanchismo'

"Hay que continuar la vida con la mayor normalidad posible. Se trata de vivir". Javier Lambán hacía esta reflexión hace un mes en una entrevista a LA RAZÓN. El expresidente de Aragón se erigió en los últimos tiempos como una barrera contra el 'sanchismo' representado del PSOE. "Serán todo obstáculos para muy serios de salvar para recuperar un partido socialdemócrata clásico", aventuraba sobre el futuro del partido.

El enfrentamiento entre Lambán y Sánchez se remonta a las primarias del 2017. El barón socialista expresó su apoyo a la candidatura de Susana Díaz. Una decisión que mantuvo de forma firme mientras que otros iban bajándose del barco de la líder andaluza.

Estos desencuentros se acentuaron cuando desembarcó su rival en La Moncloa. Lejos de limar asperezas, las distancias se ensancharon sin posibilidad de vuelta atrás. La apuesta de Sánchez por Pilar Alegría también fue un duro golpe para Lambán.

Javier Lambán Cedida

La cercanía del PSOE con los partidos independentistas fue otro de los puntos que supusieron una ruptura total entre ambos. Una distancia que nunca se llegó a acercar ni con la grave enfermedad que padecía uno de los históricos del socialismo regional.

"¿Qué se pretende? Caminar hacia una España confederal formada por Cataluña, el País Vasco y el resto de España y que esas partes se aúnen en un único proyecto de mayoría parlamentaria. Me parece gravísimo que se quiera mutar la Constitución para conseguirlo", valoró el exdirigente socialista en esta última entrevista a este medio.

Sin embargo, el punto álgido de la fractura entre Sánchez y Lambán fue todo el recorrido de la Ley de Amnistía. En ese momento veía que el país estaba sumido en una "multicrisis constitucional e institucional, derivada de la corrupción". "No solo la económica, sino la puramente institucional, porque la amnistía no es otra cosa que corrupción institucional de libro. También una crisis de desprestigio internacional y de los servicios públicos", lamentó.

El libro de Lambán

Una de sus frases más contundentes de esa última charla era cuando afirmaba: "No hay Partido Socialista en este momento". "Tengo dudas de que la transición del ‘sanchismo’ al ‘postsanchismo’ se parezca al resto de las vividas. Va a ser muy difícil, porque en este tránsito el partido ha desaparecido. Su capacidad de reacción es nula. El sanchismo querrá sucederse a sí mismo cuando Sánchez no pueda estar. Y serán todo obstáculos muy serios de salvar para recuperar un partido socialdemócrata clásico, que es el que le dio buenos resultados a España, que existe en la centralidad, que respete la democracia liberal, la independencia judicial, las instituciones del Estado, que sitúe la redistribución de la riqueza como uno de sus principios básicos, que respete al empresario…", añadía.

Lambán dejó su legado en Aragón y en los próximos meses se publicará un libro suyo. Una obra que está finalizada y se encuentra en manos de la editorial. Tenía prevista, en principio, su publicación en octubre. "Me ha quedado un libro un poco intratable para un lector ajeno a la profesión de historiador. Pero lo he pasado bien haciéndolo y era una deuda que tenía conmigo. A veces paso días bastante difíciles de conllevar, pero no paro de hacer cosas porque, además de hacerme sentir útil, me va bien", concluyó.